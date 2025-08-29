Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen am Meer in Oblast Odessa, Ukraine

Odessa
6722
Lymanka
268
Tschornomorsk
4
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 6/9
Beautiful species 3-room apartment is located in the elite LCD Costa Fontana on the Montansk…
$277,777
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Oblast Odessa, Ukraine
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Oblast Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 333 m²
Stockwerk 7/8
Träumen Sie von einer Wohnung mit Blick auf das Zentrum von Odessa und gleichzeitig auf das …
$325,314
Wohnung 2 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 13/20
Das Meer in Ihrer Handfläche. g. Odessa Luxuriöse Zweizimmerwohnung mit direktem Meerblick…
$190,357
Wohnung 1 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 25/25
48 Pearl expensive high -quality repair floor - 25 The total area is 48 m ² + 12 m …
$115,000
Wohnung 4 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 4 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 141 m²
Stockwerk 11/18
A chic apartment for the family, stylish quality repairs, everything is very expensive, made…
$270,000
Wohnung 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
On sale an apartment with a copyright project in the residential complex Gagarin Plaza. R…
$170,000
Wohnung 3 zimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 15/23
Three -room apartment, general pl. 141 m2. Kitchen -Stolovaya, 25 m2 Floor 15 of 23 Pla…
$350,000
Wohnung 2 zimmer in Oblast Odessa, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Oblast Odessa, Ukraine
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 26/26
Zum Verkauf steht eine schicke, stilvolle Zweizimmerwohnung mit einer riesigen Studioküche v…
$249,153
