  2. Ukraine
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Meerblick

Häuser am Meer in Ukraine

Odessa
1149
Oblast Odessa
1720
Lymanka
244
Welykodolynske
12
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Lymanka, Ukraine
Haus 6 zimmer
Lymanka, Ukraine
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Ukraine

mit Garage
Günstige
Luxuriös
