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Häuser in Tschornomorsk, Ukraine

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Haus in Tschornomorsk, Ukraine
Haus
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 210 m²
Ich schlage vor, ein Luxushaus in einem renommierten Black Bank Club zu verkaufen. Die erste…
$275,000
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Haus in Tschornomorsk, Ukraine
Haus
Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 200 m²
35284. Zum Verkauf ein gemütliches dreistöckiges Haus mit einer Fläche von 200 m2 auf einem …
$215,000
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