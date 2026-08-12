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Verkauf von Vermögensrechten an einem einzigen Anlagenkomplex in der Region Riwne in Rajon Riwne, Ukraine
Verkauf von Vermögensrechten an einem einzigen Anlagenkomplex in der Region Riwne
Rajon Riwne, Ukraine
Fläche 751 900 m²
Der Komplex umfasst zwei Lagerstätten: Erste Lagerstätte: 32 ha Zweite Lage…
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Fertiges Geschäft 14 500 m² in Nemyriw, Ukraine
Fertiges Geschäft 14 500 m²
Nemyriw, Ukraine
Fläche 14 500 m²
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Fertiges Geschäft 6 929 m² in Bila Zerkwa, Ukraine
Fertiges Geschäft 6 929 m²
Bila Zerkwa, Ukraine
Fläche 6 929 m²
ANHANG FleischverarbeitungsanlageAuf dem Gebiet des integralen Eigentumskomplexes sind:Produ…
$5,00M
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