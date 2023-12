Apartamenty 2 1 na etape stroitelstva v zhivopisnom Avsallare

Demirtas, Türkei

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

In Demirtash wird ein moderner Komplex gebaut, der komfortable Apartments von Zera Homes zum Verkauf anbietet. Der Komplex besteht aus einem Block, ein charakteristisches Merkmal ist modernes Design. Der Bau des Komplexes wird von einem zuverlässigen Unternehmen durchgeführt. Die Frist für die Fertigstellung der Anlage endet 2023. Aufteilung der Wohnungen 1 + 1, 2 + 1, Fläche 44 m ² - 81 m ². Die Infrastruktur des Komplexes in Demirtash umfasst: Wasserpark Grillen Kinderbecken Kino Fitness Innenpool Parkplatz Spielplatz Spielzimmer Generator Sauna Pool Wasserrutschen Die Apartments sind komfortabel gestaltet, die Küche ist mit dem Wohnzimmer kombiniert, sie wird mit einem hochwertigen Küchenset des Entwicklers ausgestattet, mit den mitgelieferten Abteilen für Haushaltsgeräte, die Apartments werden in einem sauberen Finish gemietet, doppelt verglaste PVC-Fenster, Stahleingangstür, Sanitär und Duschen werden installiert. Die Entfernung zum Strand beträgt 750 Meter. Beim Kauf einer Wohnung in der Bauphase erhalten der Käufer angenehme Boni in Form von Raten und Rabatten. Wenn Sie mit der Frage des Kaufs von Immobilien auf Kredit konfrontiert sind, bietet unser Unternehmen Zera Homes seinen Kunden Unterstützung bei der Beschaffung eines Hypothekendarlehens zu den günstigsten Konditionen. Unsere erfahrenen Experten werden ausführlich erläutern, wie Sie Immobilien in der Türkei im Rahmen einer Hypothek kaufen können. Wir werden während des gesamten Prozesses bei Ihnen sein, von der Auswahl einer Bank über das Sammeln aller erforderlichen Dokumente bis hin zur baldigen Prüfung Ihrer Bewerbung. Nach Genehmigung des Antrags begleitet Sie Ihr persönlicher Manager in allen Phasen des Kaufs vor der Registrierung der Immobilieneigentumsrechte ( von Tapu ).