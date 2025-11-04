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Wohnkomplex Sanmar 1

Akdeniz, Türkei
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$77,827
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ID: 4048
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Akdeniz
  • Stadt
    Mersin

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

LCD "Sanmar" – ist ein idealer Ort für Leben und Entspannung in Mersin!

Der Komplex befindet sich in einer umweltfreundlichen Gegend der Stadt und besteht aus vier Gebäuden mit unterschiedlicher Architektur und unterschiedlichem Design.

Der Komplex bietet eine breite Palette an Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, darunter Pools, ein Fitnesscenter, eine Sauna, Parkplätze, einen Spielplatz und vieles mehr. Der Komplex verfügt über Geschäfte, Cafés und Restaurants.

Sanmar liegt in unmittelbarer Nähe des Strandes und des Zentrums von Mersin, was es zu einem idealen Ort für einen dauerhaften Aufenthalt und Entspannung macht. Dank seiner Infrastruktur, Wohnqualität und Ausstattung hat sich Sanmar zu einem der beliebtesten Wohnkomplexe in Mersin entwickelt.

Allgemeine Merkmale:

Alle Materialien sind von T.S.E. zertifiziert, Material der Klasse 1 wird verwendet;

Heizungs- und Erdgassystem;

Hitzebeständige Felgen;

Cleveres Hebesystem;

Voller Generator;

Video Intercom System;

Zentrales Kamerasystem.

EIGENSCHAFTEN DES INNENRAUMS:

1. Küchenschränke.

2. Garderobe

3. Badeschränke

4. Granit Küchenbank

5. PVC-Fenster

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Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 70.0
Preis pro m², USD 1,148
Wohnungspreis, USD 84,839
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 104.0
Preis pro m², USD 1,120
Wohnungspreis, USD 122,988

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Akdeniz, Türkei
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