Wohnkomplex Sanmar 1

LCD "Sanmar" – ist ein idealer Ort für Leben und Entspannung in Mersin!

Der Komplex befindet sich in einer umweltfreundlichen Gegend der Stadt und besteht aus vier Gebäuden mit unterschiedlicher Architektur und unterschiedlichem Design.

Der Komplex bietet eine breite Palette an Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, darunter Pools, ein Fitnesscenter, eine Sauna, Parkplätze, einen Spielplatz und vieles mehr. Der Komplex verfügt über Geschäfte, Cafés und Restaurants.

Sanmar liegt in unmittelbarer Nähe des Strandes und des Zentrums von Mersin, was es zu einem idealen Ort für einen dauerhaften Aufenthalt und Entspannung macht. Dank seiner Infrastruktur, Wohnqualität und Ausstattung hat sich Sanmar zu einem der beliebtesten Wohnkomplexe in Mersin entwickelt.

Allgemeine Merkmale:

Alle Materialien sind von T.S.E. zertifiziert, Material der Klasse 1 wird verwendet;

Heizungs- und Erdgassystem;

Hitzebeständige Felgen;

Cleveres Hebesystem;

Voller Generator;

Video Intercom System;

Zentrales Kamerasystem.

EIGENSCHAFTEN DES INNENRAUMS:

1. Küchenschränke.

2. Garderobe

3. Badeschränke

4. Granit Küchenbank

5. PVC-Fenster

SENDEN SIE MICH - Ich werde auf alle Angelegenheiten antworten und das wahre Essen auswählen, das Ihnen geändert wurde!!!