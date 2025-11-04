Wohnung in einem Neubau ETRO Residences Istanbul

ETRO Residences Istanbul ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das ein Wohnkonzept im Stil eines Fünf-Sterne-Hotels im Herzen Istanbuls bietet. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Taksim und Şişli und überzeugt mit Panoramablicken sowie moderner, hochwertiger Architektur.

ETRO Residences Istanbul vereint erstklassige Annehmlichkeiten wie ein Spa, ein Fitnesscenter und Concierge-Services mit hohem Investitionspotenzial sowie der Möglichkeit, durch eine Immobilieninvestition die türkische Staatsbürgerschaft zu erwerben – und das an einem der begehrtesten Standorte Istanbuls.

10 Vorteile der ETRO Residences Istanbul