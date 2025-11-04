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Wohnung in einem Neubau ETRO Residences Istanbul

Sariyer, Türkei
von
$990,000
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ID: 39654
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sariyer
  • Metro
    İTÜ-Ayazağa (~ 500 m)

Über den Komplex

ETRO Residences Istanbul ist ein luxuriöses Wohnprojekt, das ein Wohnkonzept im Stil eines Fünf-Sterne-Hotels im Herzen Istanbuls bietet. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Taksim und Şişli und überzeugt mit Panoramablicken sowie moderner, hochwertiger Architektur.

ETRO Residences Istanbul vereint erstklassige Annehmlichkeiten wie ein Spa, ein Fitnesscenter und Concierge-Services mit hohem Investitionspotenzial sowie der Möglichkeit, durch eine Immobilieninvestition die türkische Staatsbürgerschaft zu erwerben – und das an einem der begehrtesten Standorte Istanbuls.

10 Vorteile der ETRO Residences Istanbul

  1. Zentrale Lage in der Nähe von Taksim, Şişli und Beşiktaş.

  2. Luxuriöse Apartments mit dem Komfort und Service eines Fünf-Sterne-Hotels.

  3. Modernes Design mit eleganten architektonischen und künstlerischen Akzenten.

  4. Hochwertige Ausstattung mit edlen Materialien und integrierten Markengeräten.

  5. Umfassende Freizeiteinrichtungen – Fitnesscenter, Spa, Sauna und Swimmingpool.

  6. 24/7-Sicherheitsdienst und moderne Videoüberwachungssysteme.

  7. Panoramablick auf die Stadt und den Bosporus.

  8. Fünf-Sterne-Hotelservice, einschließlich Housekeeping und Concierge-Service.

  9. Hohes Mietrendite- und Wertsteigerungspotenzial für Investoren.

  10. Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Sariyer, Türkei
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