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Wohnung in einem Neubau Dap Yeni Levent

Sariyer, Türkei
von
$665,000
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5
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ID: 39653
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sariyer
  • Metro
    Seyrantepe (~ 400 m)

Über den Komplex

Das Projekt Dap Yeni Levent ist ein luxuriöser Wohnkomplex im Stadtteil Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt zeichnet sich durch ein modernes Design aus und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Geschäftszentren, Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Dap Yeni Levent bietet verschiedene Wohnungstypen, eine hochwertige Infrastruktur, beeindruckende Naturblicke sowie staatliche Unterstützung. Dadurch eignet sich das Projekt sowohl als attraktive Kapitalanlage als auch für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition.

Vorteile des Projekts Dap Yeni Levent

  • Strategische Lage – Im Stadtteil Sarıyer, in der Nähe bedeutender Geschäfts- und Finanzzentren.

  • Modernes Design – Eine gelungene Kombination aus zeitgenössischer Architektur und großzügigen Grünflächen.

  • Vielfältige Wohnungsoptionen – Wohnungen in unterschiedlichen Größen und Grundrissen für verschiedene Bedürfnisse.

  • Umfassende Freizeiteinrichtungen – Swimmingpools, Sportanlagen, türkische Bäder (Hamam), Gärten und Erholungsbereiche.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung – In der Nähe einer Metrostation für eine schnelle und bequeme Anbindung an die gesamte Stadt.

  • Naturpanorama – Atemberaubende Ausblicke auf den Belgrader Wald.

  • Möglichkeit zum Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft – Geeignet für Immobilieninvestitionen im Rahmen des Staatsbürgerschaftsprogramms.

  • Staatliche Garantie – Unterstützt durch Emlak Konut, was zusätzliche Sicherheit und Vertrauen bietet.

  • Hohes Investitionspotenzial – Die erstklassige Lage verspricht eine nachhaltige Wertsteigerung und attraktive Renditen.

  • Luxuriöses Wohnumfeld – Exklusiver Wohnkomfort mit einer ruhigen und hochwertigen Lebensqualität.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Sariyer, Türkei
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