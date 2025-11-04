Wohnung in einem Neubau Dap Yeni Levent

Das Projekt Dap Yeni Levent ist ein luxuriöser Wohnkomplex im Stadtteil Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt zeichnet sich durch ein modernes Design aus und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Geschäftszentren, Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Dap Yeni Levent bietet verschiedene Wohnungstypen, eine hochwertige Infrastruktur, beeindruckende Naturblicke sowie staatliche Unterstützung. Dadurch eignet sich das Projekt sowohl als attraktive Kapitalanlage als auch für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition.

Vorteile des Projekts Dap Yeni Levent