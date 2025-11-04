Wohnung in einem Neubau in Güneşli Istanbul

Avrupa Konutları Güneşli – Ein moderner Lifestyle im Herzen Europas Istanbuls in Güneşli – Bağcılar, einer der am schnellsten wachsenden Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul, bietet Avrupa Konutları Güneşli von Artaş İnşaat einen neuen Standard des Familienlebens. Das Projekt kombiniert Grün, Ruhe und Zugänglichkeit – in der Nähe von großen Autobahnen, U-Bahn-Stationen und Einkaufszentren –, um eine perfekt ausgewogene Wohnumgebung zu schaffen.

Avrupa Konutları Güneşli bietet eine breite Palette von Wohnungstypen, um jeden Bedarf zu erfüllen: von 1+1 stilvolle Einheiten für moderne Personen, 2+1 und 3+1 Familienapartments, bis zu 4+1 Premium-Residenz für geräumige und elegantes Wohnen. Jede Wohnung verfügt über große Balkone, Panoramafenster und intelligente Layouts, die Komfort, Licht und Privatsphäre maximieren.

Die wichtigsten Eigenschaften von Avrupa Konutları Güneşli