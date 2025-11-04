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Wohnung in einem Neubau in Güneşli Istanbul

Arif Aga Sokagi, Türkei
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ID: 34982
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.03.26

Standort

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  • Adresse
    Arif Aga Sokagi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft

Über den Komplex

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Avrupa Konutları Güneşli – Ein moderner Lifestyle im Herzen Europas Istanbuls in Güneşli – Bağcılar, einer der am schnellsten wachsenden Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul, bietet Avrupa Konutları Güneşli von Artaş İnşaat einen neuen Standard des Familienlebens. Das Projekt kombiniert Grün, Ruhe und Zugänglichkeit – in der Nähe von großen Autobahnen, U-Bahn-Stationen und Einkaufszentren –, um eine perfekt ausgewogene Wohnumgebung zu schaffen.

Avrupa Konutları Güneşli bietet eine breite Palette von Wohnungstypen, um jeden Bedarf zu erfüllen: von 1+1 stilvolle Einheiten für moderne Personen, 2+1 und 3+1 Familienapartments, bis zu 4+1 Premium-Residenz für geräumige und elegantes Wohnen. Jede Wohnung verfügt über große Balkone, Panoramafenster und intelligente Layouts, die Komfort, Licht und Privatsphäre maximieren.

Die wichtigsten Eigenschaften von Avrupa Konutları Güneşli

  1. Moderne Architektur mit High-End-Finish.

  2. Smart Home Infrastruktur und integrierte Steuerungssysteme.

  3. Expansive Grünflächen und angelegte Gärten.

  4. Separate Schwimmbäder für Männer, Frauen und Kinder.

  5. Voll ausgestattetes Fitnessstudio, Sauna und Dampfräume.

  6. Spazier- und Joggingwege durch die Verbindung.

  7. Kinderspielplätze und familiäre Erholungszonen.

  8. 24/7 Sicherheit mit fortschrittlichen Überwachungssystemen.

  9. Überdachter Parkplatz und professioneller Wartungsservice.

  10. Förderfähig für die türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen.

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Arif Aga Sokagi, Türkei
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