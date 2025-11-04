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Wohnung in einem Neubau Panorama Park Residence

Kucukcekmece, Türkei
von
$170,000
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ID: 39645
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kucukcekmece

Über den Komplex

Strategische Lage und optimale Erreichbarkeit

Panorama Park Residence befindet sich im Stadtteil Küçükçekmece, einem der dynamischsten Wohn- und Investitionsgebiete Istanbuls. Die unmittelbare Nähe zur E-5-Autobahn, zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern, Universitäten und Einkaufszentren sorgt für eine hervorragende Erreichbarkeit und hohen Wohnkomfort im Alltag. Diese ausgezeichnete Infrastruktur macht das Projekt besonders attraktiv für Familien, die Wert auf Komfort legen, sowie für Investoren, die in Gebiete mit dauerhaft hoher Wohnraumnachfrage investieren möchten.

Familienorientiertes Design mit modernem Wohnkomfort

Das Projekt wurde speziell für die Bedürfnisse von Familien konzipiert und bietet großzügige 2+1-, 3+1- und 4+1-Wohnungen mit funktionalen Grundrissen und Wohnflächen von 102 bis 147 m². Große Fenster sorgen für lichtdurchflutete Räume, während hohe Baustandards und eine erdbebensichere Konstruktion Sicherheit und Wohnqualität gewährleisten. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Fitnessstudio, ein Kinoraum, ein Kinderspielplatz sowie sichere Parkmöglichkeiten und schaffen ein komfortables und ausgewogenes Wohnumfeld.

Investitionswert und Zukunftspotenzial

Panorama Park Residence bietet hervorragende Investitionsperspektiven dank der begrenzten Anzahl an Wohneinheiten, der zentralen Lage in Küçükçekmece und der Nähe zum Entwicklungsgebiet des Kanal Istanbul. Die Region profitiert kontinuierlich von neuen Infrastrukturprojekten und einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum, was sowohl attraktive Mieteinnahmen als auch langfristige Wertsteigerungen begünstigt. Die familienfreundlichen Wohnkonzepte und die hochwertige Bauqualität machen das Projekt zu einer sicheren Investition mit nachhaltigem Potenzial.

Panorama Park Residence ist ein modernes Wohnprojekt in Küçükçekmece, Istanbul, das auf einem 2.034 m² großen Grundstück errichtet wurde. Es besteht aus einem 15-stöckigen Wohngebäude mit insgesamt 90 stilvollen Wohnungen, die modernes Design, Komfort und Funktionalität vereinen.

Das Projekt bietet 2+1-, 3+1- und 4+1-Wohnungen mit Wohnflächen von 102 bis 147 m², die ideal für Familien sind, die eine hochwertige urbane Lebensqualität suchen. Seine erstklassige Lage gewährleistet hohen Wohnkomfort und ein starkes Investitionspotenzial.

10 wichtigste Vorteile der Panorama Park Residence

  • Erstklassige Lage in Küçükçekmece in der Nähe der E-5-Autobahn und wichtiger Verkehrsverbindungen.

  • Moderne Architektur mit lichtdurchfluteten und stilvoll gestalteten Wohnräumen.

  • Familienfreundliche Grundrisse mit großzügigen Wohnflächen.

  • Hochwertige, erdbebensichere Bauweise nach modernen Standards.

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Fitnessstudio, Kinoraum, Parkplatz und Kinderspielplatz.

  • Professioneller 24/7-Sicherheits- und Überwachungsdienst.

  • In unmittelbarer Nähe zu Krankenhäusern, Universitäten, Einkaufszentren und Schulen.

  • Nur 40 Minuten vom Istanbul International Airport entfernt.

  • Hohes Investitionspotenzial durch die Nähe zum Entwicklungsgebiet des Kanal Istanbul.

  • Flexible Wohnungsoptionen von 2+1 bis 4+1, passend für unterschiedliche Wohnbedürfnisse.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kucukcekmece, Türkei
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