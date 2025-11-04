Wohnung in einem Neubau Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Küçükçekmece / Atakent in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 m², davon sind 18.420 m² als Grünflächen gestaltet. Die Wohnanlage umfasst 540 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen.

Sinpaş Saklı Koru Konakları zeichnet sich durch seine hervorragende Lage in der Nähe des Istanbul-Kanals (Kanal Istanbul) aus. Dank der ausgezeichneten Verkehrsanbindung, der umfangreichen sozialen Einrichtungen, der modernen Architektur und des hohen Investitionspotenzials bietet das Projekt eine ideale Kombination aus Komfort und Wertsteigerung.

Vorteile des Projekts Sinpaş Saklı Koru Konakları: