Wohnung in einem Neubau Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Küçükçekmece / Atakent in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 m², davon sind 18.420 m² als Grünflächen gestaltet. Die Wohnanlage umfasst 540 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen.
Sinpaş Saklı Koru Konakları zeichnet sich durch seine hervorragende Lage in der Nähe des Istanbul-Kanals (Kanal Istanbul) aus. Dank der ausgezeichneten Verkehrsanbindung, der umfangreichen sozialen Einrichtungen, der modernen Architektur und des hohen Investitionspotenzials bietet das Projekt eine ideale Kombination aus Komfort und Wertsteigerung.
Vorteile des Projekts Sinpaş Saklı Koru Konakları:
In der Nähe des Istanbul-Kanals und des Küçükçekmece-Sees gelegen und bietet beeindruckende Ausblicke sowie ein hohes Wertsteigerungspotenzial.
Nur wenige Minuten von Metro- und Marmaray-Stationen entfernt und dadurch mit allen Teilen Istanbuls schnell und bequem verbunden.
Verfügt über Fußball-, Tennis- und Basketballplätze, ein Hallenbad sowie eine Sauna und bietet damit vielfältige Freizeit- und Sportmöglichkeiten.
Restaurants, Cafés, ein Supermarkt und ein Friseursalon befinden sich direkt innerhalb der Wohnanlage und decken den täglichen Bedarf der Bewohner.
In unmittelbarer Nähe zu führenden Krankenhäusern und großen Einkaufszentren wie dem Mall of Istanbul, was den Alltag besonders komfortabel macht.
Nahe internationalen Schulen und renommierten Universitäten gelegen und daher ideal für Familien mit Fokus auf Bildung.
Die niedrige Bebauung und die intelligent gestalteten Grünflächen schaffen eine ruhige, angenehme und naturnahe Wohnatmosphäre.
Die Nähe zu bedeutenden zukünftigen Infrastrukturprojekten macht die Anlage zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit mit hohem Renditepotenzial.
Errichtet mit modernsten Dämm- und erdbebensicheren Bausystemen, die ein hohes Maß an Sicherheit und Wohnkomfort gewährleisten.
Großzügige Grünflächen und frische Luft sorgen für eine hohe Lebensqualität fernab vom Lärm der Großstadt.