  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kucukcekmece
  4. Wohnung in einem Neubau Sinpaş Saklı Koru Konakları

Wohnung in einem Neubau Sinpaş Saklı Koru Konakları

Kucukcekmece, Türkei
von
$260,000
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39642
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kucukcekmece

Über den Komplex

Sinpaş Saklı Koru Konakları ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Küçükçekmece / Atakent in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 m², davon sind 18.420 m² als Grünflächen gestaltet. Die Wohnanlage umfasst 540 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen.

Sinpaş Saklı Koru Konakları zeichnet sich durch seine hervorragende Lage in der Nähe des Istanbul-Kanals (Kanal Istanbul) aus. Dank der ausgezeichneten Verkehrsanbindung, der umfangreichen sozialen Einrichtungen, der modernen Architektur und des hohen Investitionspotenzials bietet das Projekt eine ideale Kombination aus Komfort und Wertsteigerung.

Vorteile des Projekts Sinpaş Saklı Koru Konakları:

  • In der Nähe des Istanbul-Kanals und des Küçükçekmece-Sees gelegen und bietet beeindruckende Ausblicke sowie ein hohes Wertsteigerungspotenzial.

  • Nur wenige Minuten von Metro- und Marmaray-Stationen entfernt und dadurch mit allen Teilen Istanbuls schnell und bequem verbunden.

  • Verfügt über Fußball-, Tennis- und Basketballplätze, ein Hallenbad sowie eine Sauna und bietet damit vielfältige Freizeit- und Sportmöglichkeiten.

  • Restaurants, Cafés, ein Supermarkt und ein Friseursalon befinden sich direkt innerhalb der Wohnanlage und decken den täglichen Bedarf der Bewohner.

  • In unmittelbarer Nähe zu führenden Krankenhäusern und großen Einkaufszentren wie dem Mall of Istanbul, was den Alltag besonders komfortabel macht.

  • Nahe internationalen Schulen und renommierten Universitäten gelegen und daher ideal für Familien mit Fokus auf Bildung.

  • Die niedrige Bebauung und die intelligent gestalteten Grünflächen schaffen eine ruhige, angenehme und naturnahe Wohnatmosphäre.

  • Die Nähe zu bedeutenden zukünftigen Infrastrukturprojekten macht die Anlage zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit mit hohem Renditepotenzial.

  • Errichtet mit modernsten Dämm- und erdbebensicheren Bausystemen, die ein hohes Maß an Sicherheit und Wohnkomfort gewährleisten.

  • Großzügige Grünflächen und frische Luft sorgen für eine hohe Lebensqualität fernab vom Lärm der Großstadt.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kucukcekmece, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Spacious apartment on the first line in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$154,821
Wohnviertel Project in Chiplakli area ten minutes walk from the sea
Ciplakli, Türkei
von
$96,096
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$2,13M
Wohngebäude Flat 24
6 Sokak, Türkei
von
$250,000
Wohnanlage Comfort
Mahmutlar, Türkei
von
$144,022
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Türkei
von
$260,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$1,40M
Wir bieten Villen mit Parkplätzen und Tiefgaragen, Innen- und Außenpools, Jacuzzi, Saunen und Türkische Bäder, Meerblick, Grillplätze, Kinderspielplätze.Abschluss - Juni 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageFliesenbodenInternetFeuerstelleFußbodenheizungLage und Infrastruktur i…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Wohnviertel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$176,175
Mahmutlar liegt abseits von Verkehr und Stadtverkehr. Die Ipek Residence liegt eine 15-minütige Fahrt vom Zentrum von Alanya und 100 m vom Dienstagsbasar von Mahmutlar entfernt. Die Entfernung zum Meer beträgt 150 Meter. Die Ipek Residence ist ein 5-stöckiges Gebäude, das aus 10 Apartments b…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Alle anzeigen Residenz Nordic Art 2
Residenz Nordic Art 2
Mahmutlar, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Das neue Projekt der Premiumklasse NORDIC ART 2 ist eine Wohnresidenz der neuen Generation, die alle Merkmale von Resort- und Investitionsimmobilien vereint.Baubeginn: Oktober 2024.Ende des Baus: Dezember 2026.Die einzigartige Lage ist die erste Küste.Der Komplex befindet sich im größten und…
Bauherr
Daria Çiçek
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen