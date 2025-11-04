Wohnung in einem Neubau Centric Istanbul

Centric Istanbul ist eines der attraktivsten Investitionsprojekte im Herzen Istanbuls und befindet sich an der lebhaften Basin Express Avenue, einer der wichtigsten Geschäfts- und Investitionsachsen der Stadt. Das Projekt bietet attraktive Ausblicke und überzeugt durch seine Nähe zu den Flughäfen sowie zu den wichtigsten Verkehrsanbindungen, wodurch es sich ideal sowohl zum Wohnen als auch für berufliche Zwecke eignet.

Centric Istanbul zeichnet sich durch großzügige Wohnflächen, modernes Design, umfassende Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie hochwertige Dienstleistungen aus, die den Alltag komfortabler und luxuriöser gestalten.

Vorteile des Projekts