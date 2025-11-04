  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Wohnung in einem Neubau Centric Istanbul

Wohnung in einem Neubau Centric Istanbul

, Türkei
von
$207,000
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39640
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen

Über den Komplex

Centric Istanbul ist eines der attraktivsten Investitionsprojekte im Herzen Istanbuls und befindet sich an der lebhaften Basin Express Avenue, einer der wichtigsten Geschäfts- und Investitionsachsen der Stadt. Das Projekt bietet attraktive Ausblicke und überzeugt durch seine Nähe zu den Flughäfen sowie zu den wichtigsten Verkehrsanbindungen, wodurch es sich ideal sowohl zum Wohnen als auch für berufliche Zwecke eignet.

Centric Istanbul zeichnet sich durch großzügige Wohnflächen, modernes Design, umfassende Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie hochwertige Dienstleistungen aus, die den Alltag komfortabler und luxuriöser gestalten.

Vorteile des Projekts

  • Strategische Lage an der lebhaften Basin Express Avenue, einem der bedeutendsten Geschäftsstandorte Istanbuls.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung: In der Nähe der Flughäfen sowie von Metrobus- und Metrostationen.

  • Großzügige Wohnungen mit modernem Design, geschlossenen Küchen und Wohnflächen von bis zu 234 m².

  • Teilweiser Blick auf das Marmarameer und den zukünftigen Istanbul-Kanal (Canal Istanbul).

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen: Grünanlagen, Schwimmbad, türkisches Hamam und moderne Sportanlagen.

  • Direkte Nähe zu Einkaufszentren und Luxushotels, was die Attraktivität für Investoren zusätzlich erhöht.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

  • Hohes Investitionspotenzial: Erwartete Wertsteigerung bzw. Rendite von bis zu 35 % innerhalb von zwei Jahren.

  • In der Nähe von Universitäten, Schulen und Krankenhäusern, wodurch sich das Projekt ideal für Familien eignet.

  • Flexible Zahlungsmodelle mit komfortablen Ratenzahlungsoptionen.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage
Zeytinburnu, Türkei
von
$299,000
Wohngebäude Karmar Sakura
Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Türkei
von
$123,073
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$128,177
Wohnanlage Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$223,839
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Centric Istanbul
, Türkei
von
$207,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Furnished 3 bedroom penthouse with seperate kitchen
Wohnviertel Furnished 3 bedroom penthouse with seperate kitchen
Wohnviertel Furnished 3 bedroom penthouse with seperate kitchen
Wohnviertel Furnished 3 bedroom penthouse with seperate kitchen
Wohnviertel Furnished 3 bedroom penthouse with seperate kitchen
Alle anzeigen Wohnviertel Furnished 3 bedroom penthouse with seperate kitchen
Wohnviertel Furnished 3 bedroom penthouse with seperate kitchen
Mahmutlar, Türkei
von
$173,506
-Basic Apartment Immobilien bieten Ihnen ein luxuriöses Penthouse mit 3 Schlafzimmern, das bezugsfertig ist.   Highlights dieses Penthouse in Alanya-Luxury möbliert - Zentral gelegen - Separate Küche Zentral gelegenes Penthouse in Mahmutlar in der Nähe des MeeresDieses Penthouse in zentraler…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$434,745
Das Projekt umfasst:Sicherheit rund um die UhrTiefgaragenbeheiztes Schwimmbad im FreienTürkisches BadSaunaFitnessstudioLiegewieseFußgängerzonenAusstattung und Ausstattung im Haus Hohe DeckenFenster aus AluminiumKüchengeräteKlimaanlageElektrische HeizungLage und Infrastruktur in der Nähe U-Ba…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel New investment project just 900 meters from the sea
Wohnviertel New investment project just 900 meters from the sea
Wohnviertel New investment project just 900 meters from the sea
Wohnviertel New investment project just 900 meters from the sea
Wohnviertel New investment project just 900 meters from the sea
Alle anzeigen Wohnviertel New investment project just 900 meters from the sea
Wohnviertel New investment project just 900 meters from the sea
Mahmutlar, Türkei
von
$112,112
Bei der Entwicklung dieses Projekts wurden alle Details für ein qualitativ hochwertiges und komfortables Leben berücksichtigt. Das erstklassige Interieur und Äußere vermittelt Ihnen das Gefühl eines Fünf-Sterne-Hotels. Der Komplex befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden von Alanya, …
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen