Wohnung in einem Neubau Centric Istanbul

Centric Istanbul ist eines der attraktivsten Investitionsprojekte im Herzen Istanbuls und befindet sich an der lebhaften Basin Express Avenue, einer der wichtigsten Geschäfts- und Investitionsachsen der Stadt. Das Projekt bietet attraktive Ausblicke und überzeugt durch seine Nähe zu den Flughäfen sowie zu den wichtigsten Verkehrsanbindungen, wodurch es sich ideal sowohl zum Wohnen als auch für berufliche Zwecke eignet.
Centric Istanbul zeichnet sich durch großzügige Wohnflächen, modernes Design, umfassende Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie hochwertige Dienstleistungen aus, die den Alltag komfortabler und luxuriöser gestalten.
Vorteile des Projekts
Strategische Lage an der lebhaften Basin Express Avenue, einem der bedeutendsten Geschäftsstandorte Istanbuls.
Hervorragende Verkehrsanbindung: In der Nähe der Flughäfen sowie von Metrobus- und Metrostationen.
Großzügige Wohnungen mit modernem Design, geschlossenen Küchen und Wohnflächen von bis zu 234 m².
Teilweiser Blick auf das Marmarameer und den zukünftigen Istanbul-Kanal (Canal Istanbul).
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen: Grünanlagen, Schwimmbad, türkisches Hamam und moderne Sportanlagen.
Direkte Nähe zu Einkaufszentren und Luxushotels, was die Attraktivität für Investoren zusätzlich erhöht.
Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.
Hohes Investitionspotenzial: Erwartete Wertsteigerung bzw. Rendite von bis zu 35 % innerhalb von zwei Jahren.
In der Nähe von Universitäten, Schulen und Krankenhäusern, wodurch sich das Projekt ideal für Familien eignet.
Flexible Zahlungsmodelle mit komfortablen Ratenzahlungsoptionen.