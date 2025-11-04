Wohnung in einem Neubau MARI VADI EVLERI

MARI VADI EVLERI bietet Wohnungen zum Verkauf in Kağıthane, einer der gefragtesten Lagen auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt vereint moderne Architektur, familienfreundliche Grundrisse und eine hervorragende Anbindung an wichtige Autobahnen sowie das öffentliche Verkehrsnetz.

MARI VADI EVLERI eignet sich sowohl zum Eigennutz als auch als Kapitalanlage. Das Projekt bietet ein hohes Wertsteigerungspotenzial, stabile Mieteinnahmen sowie die Möglichkeit, die türkische Staatsbürgerschaft und eine Aufenthaltsgenehmigung durch Immobilienbesitz zu beantragen.

Projektmerkmale

Erstklassige Lage: Strategische Position auf der europäischen Seite Istanbuls.

Modernes Design: Stilvolle und funktionale Wohnungsgrundrisse.

Umfangreiche Ausstattung: Vielfältige Freizeit- und Serviceeinrichtungen innerhalb der Wohnanlage.

24/7-Sicherheitsdienst: Sichere und geschützte Wohnumgebung.

Überdachte Parkplätze: Komfortable Stellplätze für Bewohner.

Grünflächen: Gepflegte Außenanlagen und Erholungsbereiche.

Hervorragende Verkehrsanbindung: In der Nähe von Metro- und Metrobüs-Linien.

Familienfreundliches Konzept: Geräumige Wohnungen für unterschiedliche Familiengrößen.

Bezugsfertiges Projekt: Sofortiger Einzug möglich.

Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Aussichten auf langfristige Wertsteigerung.

Warum in dieses Projekt investieren?

MARI VADI EVLERI bietet eine hervorragende Investitionsmöglichkeit im Zentrum Istanbuls. Die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen sowie das langfristige Wertsteigerungspotenzial machen das Projekt besonders attraktiv für Kapitalanleger.

Dieses Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

Darüber hinaus erfüllt das Projekt die Voraussetzungen für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei auf Grundlage eines Immobilienerwerbs.