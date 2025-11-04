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Wohnung in einem Neubau Luxera Nevbahar Life

Basaksehir, Türkei
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ID: 38192
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Über den Komplex

Luxera Nevbahar Life ist ein modernes Wohnprojekt im dynamischen Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls.

Das Projekt überzeugt durch seine zeitgemäße Architektur und den Einsatz modernster Bautechnologien. Auf einer Gesamtfläche von 17.000 m² umfasst die Anlage 7 Wohngebäude mit insgesamt 193 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 2+1 bis 4+1 und Wohnflächen zwischen 115 und 208 m².

Luxera Nevbahar Life steht für luxuriöses Wohnen und eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Das Projekt vereint erdbebensichere Bauweise, eine erstklassige Lage mit beeindruckender Aussicht sowie eine umfassende Infrastruktur, die Komfort, Sicherheit und Eleganz auf höchstem Niveau bietet.

Besondere Merkmale des Projekts:

  • Erstklassige Lage im lebendigen Stadtteil Başakşehir.

  • Moderne Architektur mit erdbebensicherer Bauweise.

  • Großzügige Wohnungen in verschiedenen Grundrissen.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft sowie einer Aufenthaltserlaubnis durch Immobilienbesitz.

  • Flexible Ratenzahlung mit einer Anzahlung von 30 %.

  • Beeindruckender Panoramablick auf die Stadt.

  • Sicherheits- und Überwachungsdienst rund um die Uhr (24/7).

  • Hochwertige Freizeiteinrichtungen mit Schwimmbädern, Kinderspielplätzen und Fitnesscentern.

  • Großzügige Grünflächen und Joggingstrecken.

  • Umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten und Gewerbeflächen für den täglichen Bedarf der Bewohner.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Basaksehir, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte

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