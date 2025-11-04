Wohnung in einem Neubau Luxera Nevbahar Life

Luxera Nevbahar Life ist ein modernes Wohnprojekt im dynamischen Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls.

Das Projekt überzeugt durch seine zeitgemäße Architektur und den Einsatz modernster Bautechnologien. Auf einer Gesamtfläche von 17.000 m² umfasst die Anlage 7 Wohngebäude mit insgesamt 193 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 2+1 bis 4+1 und Wohnflächen zwischen 115 und 208 m².

Luxera Nevbahar Life steht für luxuriöses Wohnen und eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Das Projekt vereint erdbebensichere Bauweise, eine erstklassige Lage mit beeindruckender Aussicht sowie eine umfassende Infrastruktur, die Komfort, Sicherheit und Eleganz auf höchstem Niveau bietet.

Besondere Merkmale des Projekts: