Wohnung in einem Neubau Pera Blue Plus 2

Pera Blue Plus 2 bietet modernes Wohnen in Istanbul und vereint zeitgemäßes Design, funktionale Grundrisse sowie hochwertige Ausstattung in einer strategisch günstigen Lage nahe bedeutender Kultur- und Geschäftszentren.
Pera Blue Plus 2 überzeugt mit hochwertiger Verarbeitung, ruhigen Wohnbereichen und einer schnellen Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie historische Stadtviertel. So entsteht ein Wohnumfeld, das Komfort, Erholung und den Alltag optimal miteinander verbindet.
10 Vorteile von Pera Blue Plus 2:
Strategisch günstige Lage in einem gefragten Stadtteil Istanbuls.
Hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Hauptverkehrsstraßen.
Moderne Architektur mit hochwertigen Baumaterialien.
Funktionale Wohnungsgrundrisse für Familien und Berufstätige.
Wahlweise Stadt- oder Naturblick – je nach Wohneinheit.
Umfangreiche Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen innerhalb der Anlage.
Sicheres Wohnumfeld mit kontrolliertem Zugang.
In unmittelbarer Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Schulen und Gesundheitseinrichtungen.
Hohes Miet- und Investitionspotenzial.
Zuverlässiger Bauträger mit bewährten Qualitätsstandards.