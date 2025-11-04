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Wohnung in einem Neubau Luna Dragos

Maltepe, Türkei
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$330,256
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ID: 38898
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe
  • Metro
    Esenkent (~ 600 m)
  • Metro
    Gülsuyu (~ 900 m)

Über den Komplex

Luna Dragos ist ein groß angelegtes Mixed-Use-Wohnprojekt im Stadtteil Maltepe auf der asiatischen Seite Istanbuls. Es vereint 689 Wohneinheiten und 55 Gewerbeeinheiten in einem modernen, gemeinschaftsorientierten Konzept und befindet sich in der Nähe wichtiger Verkehrsverbindungen.

Luna Dragos bietet einen beeindruckenden Blick auf das Meer und die Stadt, umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen sowie familienfreundliche Annehmlichkeiten. Dank der Nähe zu Metro, Autobahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln eignet sich das Projekt sowohl für den Eigenbedarf als auch als langfristige Kapitalanlage.

10 Vorteile von Luna Dragos

  • Gelegen in Maltepe, einem Küstenbezirk mit direktem Zugang zum Stadtteil Dragos

  • Großes Wohnprojekt mit 689 Wohnungen und 55 Gewerbeeinheiten

  • Funktionale Wohnungsgrößen 1+1 und 2+1 für modernes urbanes Wohnen

  • Panoramablick auf das Marmarameer von ausgewählten Wohnungen

  • Außenpool, eingebettet in großzügig angelegte Grün- und Gemeinschaftsflächen

  • Umfassender Wellnessbereich mit türkischem Hamam, Sauna und Dampfbad

  • Familienfreundliche Bereiche mit Spielplätzen und begrünten Gemeinschaftszonen

  • Gewerbeeinheiten innerhalb der Anlage für den täglichen Bedarf der Bewohner

  • Hervorragende Verkehrsanbindung durch die Nähe zur E-5, TEM, Metro und weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln

  • Lage in einem aufstrebenden Entwicklungsgebiet mit steigender Nachfrage nach Wohnimmobilien und hohem Wertsteigerungspotenzial

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Maltepe, Türkei
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