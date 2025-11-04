Wohnung in einem Neubau Luna Dragos

Luna Dragos ist ein groß angelegtes Mixed-Use-Wohnprojekt im Stadtteil Maltepe auf der asiatischen Seite Istanbuls. Es vereint 689 Wohneinheiten und 55 Gewerbeeinheiten in einem modernen, gemeinschaftsorientierten Konzept und befindet sich in der Nähe wichtiger Verkehrsverbindungen.
Luna Dragos bietet einen beeindruckenden Blick auf das Meer und die Stadt, umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen sowie familienfreundliche Annehmlichkeiten. Dank der Nähe zu Metro, Autobahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln eignet sich das Projekt sowohl für den Eigenbedarf als auch als langfristige Kapitalanlage.
10 Vorteile von Luna Dragos
Gelegen in Maltepe, einem Küstenbezirk mit direktem Zugang zum Stadtteil Dragos
Großes Wohnprojekt mit 689 Wohnungen und 55 Gewerbeeinheiten
Funktionale Wohnungsgrößen 1+1 und 2+1 für modernes urbanes Wohnen
Panoramablick auf das Marmarameer von ausgewählten Wohnungen
Außenpool, eingebettet in großzügig angelegte Grün- und Gemeinschaftsflächen
Umfassender Wellnessbereich mit türkischem Hamam, Sauna und Dampfbad
Familienfreundliche Bereiche mit Spielplätzen und begrünten Gemeinschaftszonen
Gewerbeeinheiten innerhalb der Anlage für den täglichen Bedarf der Bewohner
Hervorragende Verkehrsanbindung durch die Nähe zur E-5, TEM, Metro und weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln
Lage in einem aufstrebenden Entwicklungsgebiet mit steigender Nachfrage nach Wohnimmobilien und hohem Wertsteigerungspotenzial