Wohnung in einem Neubau Luna Dragos

Luna Dragos ist ein groß angelegtes Mixed-Use-Wohnprojekt im Stadtteil Maltepe auf der asiatischen Seite Istanbuls. Es vereint 689 Wohneinheiten und 55 Gewerbeeinheiten in einem modernen, gemeinschaftsorientierten Konzept und befindet sich in der Nähe wichtiger Verkehrsverbindungen.

Luna Dragos bietet einen beeindruckenden Blick auf das Meer und die Stadt, umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen sowie familienfreundliche Annehmlichkeiten. Dank der Nähe zu Metro, Autobahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln eignet sich das Projekt sowohl für den Eigenbedarf als auch als langfristige Kapitalanlage.

10 Vorteile von Luna Dragos