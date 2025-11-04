Wohnung in einem Neubau Büyük Yalı

Büyük Yalı ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt direkt am Wasser in Kazlıçeşme – Zeytinburnu, Istanbul, mit einem unvergleichlichen Panoramablick auf das Marmarameer. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Özak GYO, Ziylan İnşaat und Yenigün sowie mit Unterstützung von Emlak Konut realisiert und steht für architektonische Exzellenz, den Erhalt des historischen Erbes und ein hohes Investitionspotenzial.

Büyük Yalı verbindet modernen Luxus mit historischem Charme auf einem 111.000 m² großen Areal. Die Anlage umfasst restaurierte Gebäude im osmanischen Stil, weitläufige Grünflächen sowie exklusive Residenzen mit Grundrissen von 1+1 bis 5+1, darunter Penthäuser und Lofts. Alle Wohneinheiten bieten direkten Meerblick und Zugang zu einer erstklassigen Infrastruktur.

10 Vorteile von Büyük Yalı: