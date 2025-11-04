Wohnung in einem Neubau Büyük Yalı

Büyük Yalı ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt direkt am Wasser in Kazlıçeşme – Zeytinburnu, Istanbul, mit einem unvergleichlichen Panoramablick auf das Marmarameer. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Özak GYO, Ziylan İnşaat und Yenigün sowie mit Unterstützung von Emlak Konut realisiert und steht für architektonische Exzellenz, den Erhalt des historischen Erbes und ein hohes Investitionspotenzial.
Büyük Yalı verbindet modernen Luxus mit historischem Charme auf einem 111.000 m² großen Areal. Die Anlage umfasst restaurierte Gebäude im osmanischen Stil, weitläufige Grünflächen sowie exklusive Residenzen mit Grundrissen von 1+1 bis 5+1, darunter Penthäuser und Lofts. Alle Wohneinheiten bieten direkten Meerblick und Zugang zu einer erstklassigen Infrastruktur.
10 Vorteile von Büyük Yalı:
Erstklassige Lage direkt am Wasser mit Panoramablick auf das Marmarameer.
Hervorragende Verkehrsanbindung in der Nähe von Marmaray, Straßenbahn, der E5 und dem Eurasia-Tunnel.
Gemischt genutztes Konzept mit Wohnungen, Hotel, Büros, Galerien und Geschäften.
Architektur mit historischem Charakter, die osmanisches Erbe mit modernem Design verbindet.
Großzügige Residenzen mit einer Vielzahl luxuriöser Grundrisse.
Balkone und Terrassen mit Meerblick in den meisten Wohnungen.
Exklusive Freizeiteinrichtungen, darunter Schwimmbäder, Spa, Fitnessstudio, türkisches Hamam, Kinderspielbereiche und Gartenanlagen.
Weitläufige Landschaftsflächen auf über 111.000 m² mit großzügigen Grünanlagen.
Umfassendes Sicherheits- und Servicekonzept mit 24/7-Sicherheitsdienst, Videoüberwachung (CCTV), Concierge-Service und professionellem Management auf Hotelniveau.
Für die türkische Staatsbürgerschaft geeignet, da das Projekt die Voraussetzungen des türkischen Staatsbürgerschaftsprogramms durch Investition erfüllt.