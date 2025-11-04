  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zeytinburnu
  4. Wohnung in einem Neubau Büyük Yalı

Wohnung in einem Neubau Büyük Yalı

Zeytinburnu, Türkei
von
$1,08M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38881
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Zeytinburnu

Über den Komplex

Büyük Yalı ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt direkt am Wasser in Kazlıçeşme – Zeytinburnu, Istanbul, mit einem unvergleichlichen Panoramablick auf das Marmarameer. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Özak GYO, Ziylan İnşaat und Yenigün sowie mit Unterstützung von Emlak Konut realisiert und steht für architektonische Exzellenz, den Erhalt des historischen Erbes und ein hohes Investitionspotenzial.

Büyük Yalı verbindet modernen Luxus mit historischem Charme auf einem 111.000 m² großen Areal. Die Anlage umfasst restaurierte Gebäude im osmanischen Stil, weitläufige Grünflächen sowie exklusive Residenzen mit Grundrissen von 1+1 bis 5+1, darunter Penthäuser und Lofts. Alle Wohneinheiten bieten direkten Meerblick und Zugang zu einer erstklassigen Infrastruktur.

10 Vorteile von Büyük Yalı:

  • Erstklassige Lage direkt am Wasser mit Panoramablick auf das Marmarameer.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung in der Nähe von Marmaray, Straßenbahn, der E5 und dem Eurasia-Tunnel.

  • Gemischt genutztes Konzept mit Wohnungen, Hotel, Büros, Galerien und Geschäften.

  • Architektur mit historischem Charakter, die osmanisches Erbe mit modernem Design verbindet.

  • Großzügige Residenzen mit einer Vielzahl luxuriöser Grundrisse.

  • Balkone und Terrassen mit Meerblick in den meisten Wohnungen.

  • Exklusive Freizeiteinrichtungen, darunter Schwimmbäder, Spa, Fitnessstudio, türkisches Hamam, Kinderspielbereiche und Gartenanlagen.

  • Weitläufige Landschaftsflächen auf über 111.000 m² mit großzügigen Grünanlagen.

  • Umfassendes Sicherheits- und Servicekonzept mit 24/7-Sicherheitsdienst, Videoüberwachung (CCTV), Concierge-Service und professionellem Management auf Hotelniveau.

  • Für die türkische Staatsbürgerschaft geeignet, da das Projekt die Voraussetzungen des türkischen Staatsbürgerschaftsprogramms durch Investition erfüllt.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Zeytinburnu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Hayat Flora
Kucukcekmece, Türkei
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,19M
Wohnviertel New Apartments in Alanya Oba Close to Social Amenities
Oba, Türkei
von
$133,466
Wohnanlage ASIA ACIBADEM
Uskudar, Türkei
von
$438,077
Wohngebäude Tane Rezidans
Bagcilar, Türkei
von
$156,864
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Büyük Yalı
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,08M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$149,226
Der Komplex ist das größte und renommierteste Stadtprojekt der Region – eine perfekte Harmonie von grünem Wohn- und modernen städtischen Bequemlichkeit. Das Projekt erstreckt sich über 15.000 m2 Land, mit 70% Grünfläche gewidmet, verfügt über 442 Wohneinheiten und 40 Gewerbeeinheiten innerha…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$594,903
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Blick auf den Bosporus.Die Residenz verfügt über Hallenbäder, einen Hamam und eine Sauna, ein Fitnesscenter und ein Pilates-Studio, Wander- und Joggingwege, Gärten.Abschluss - September 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Bosporus Brücke - 1…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Türkei
von
$295,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Skyland Istanbul - the perfect choice for living, business, and investment! Skyland Istanbul is a luxury multifunctional complex located in the Sariyer district. It consists of three main towers (residential, office, and commercial) and a shopping mall. The project stands out as one of…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen