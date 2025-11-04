  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kadikoy
  4. Wohnung in einem Neubau IKI YAKA FIKIRTEPE

Wohnung in einem Neubau IKI YAKA FIKIRTEPE

Kadikoy, Türkei
von
$197,000
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38896
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kadikoy
  • Metro
    Göztepe (~ 500 m)
  • Metro
    Ünalan (~ 800 m)

Über den Komplex

IKI YAKA FIKIRTEPE ist ein bezugsfertiges Mixed-Use-Wohnprojekt im Stadtteil Fikirtepe – Kadıköy, das 2024 fertiggestellt wurde. Es vereint moderne Wohnungen mit Gewerbeflächen im Erdgeschoss und befindet sich in einem der wichtigsten Stadterneuerungsgebiete Istanbuls.

IKI YAKA FIKIRTEPE bietet Wohnungen mit Grundrissen von 1+1 bis 3+1, Innen- und Außenpools, einen umfassenden Wellnessbereich sowie eine hervorragende Anbindung an die Metro. Das Projekt eignet sich sowohl für den Eigenbedarf als auch als attraktive Kapitalanlage.

10 Vorteile von IKI YAKA FIKIRTEPE

  • Gelegen in Fikirtepe, dem wichtigsten Stadterneuerungsgebiet von Kadıköy

  • 2024 fertiggestellt und sofort bezugsbereit

  • Mixed-Use-Konzept mit Wohnapartments und Gewerbeflächen im Erdgeschoss

  • Wohnungsgrößen von 1+1 bis 3+1

  • Innen- und Außenpools innerhalb der Wohnanlage

  • Wellnessbereich mit Fitnessstudio, Sauna und türkischem Hamam

  • Konzipiert für die Bedürfnisse der Bewohner sowie mit Geschäften für den täglichen Bedarf

  • Hervorragende Verkehrsanbindung durch die Nähe zu Metro-Linien und wichtigen Hauptverkehrsstraßen

  • Nur wenige Minuten von den Geschäfts-, Einkaufs- und Freizeitzentren von Kadıköy entfernt

  • Hohes Wertsteigerungspotenzial durch die fortschreitende Stadterneuerung des Viertels

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kadikoy, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Türkei
von
$329,000
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkei
von
$715,289
Wohnanlage Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$67,584
Wohnanlage Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Şile, Türkei
von
$590,685
Wohnviertel Apartment with seaside views in Kargicak, Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$128,128
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau IKI YAKA FIKIRTEPE
Kadikoy, Türkei
von
$197,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$193,397
Wir bieten verschiedene Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Inseln.Die Residenz verfügt über zwei Hallenbäder, einen dreistufigen Parkplatz, einen Konferenzraum, einen Kindergarten, ein großes Landschaftsgebiet, Kinder- und Sportplätze, ein Fitnesscenter, ein Spa, eine Sauna, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$268,006
Die Residenz verfügt über einen Innenparkplatz, einen Außenpool, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Sauna, Hamam, Dampfbad, Salzraum, Massageraum), Kinderspielplätze, einen privaten Strand, rund um die Uhr Videoüberwachung, Conciergeservice.Baubeginn - 30.09.2023.Abschluss - 30.12.2025.Ausst…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.
Alle anzeigen Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex California Residence.
Kestel, Türkei
von
$138,425
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
California Residence Kestel | Alanya. Möblierte Maisonette-Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2+1), 100 m², nur 100 Meter vom Meer entfernt. Aufteilung: Wohnküche 2 Schlafzimmer 2 Badezimmer 2 Balkone Die Wohnanlage California Residence mit ihren eigenen Annehmlichkeiten wu…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen