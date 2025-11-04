Wohnung in einem Neubau IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE ist ein bezugsfertiges Mixed-Use-Wohnprojekt im Stadtteil Fikirtepe – Kadıköy, das 2024 fertiggestellt wurde. Es vereint moderne Wohnungen mit Gewerbeflächen im Erdgeschoss und befindet sich in einem der wichtigsten Stadterneuerungsgebiete Istanbuls.

IKI YAKA FIKIRTEPE bietet Wohnungen mit Grundrissen von 1+1 bis 3+1, Innen- und Außenpools, einen umfassenden Wellnessbereich sowie eine hervorragende Anbindung an die Metro. Das Projekt eignet sich sowohl für den Eigenbedarf als auch als attraktive Kapitalanlage.

10 Vorteile von IKI YAKA FIKIRTEPE