Wohnung in einem Neubau IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE ist ein bezugsfertiges Mixed-Use-Wohnprojekt im Stadtteil Fikirtepe – Kadıköy, das 2024 fertiggestellt wurde. Es vereint moderne Wohnungen mit Gewerbeflächen im Erdgeschoss und befindet sich in einem der wichtigsten Stadterneuerungsgebiete Istanbuls.
IKI YAKA FIKIRTEPE bietet Wohnungen mit Grundrissen von 1+1 bis 3+1, Innen- und Außenpools, einen umfassenden Wellnessbereich sowie eine hervorragende Anbindung an die Metro. Das Projekt eignet sich sowohl für den Eigenbedarf als auch als attraktive Kapitalanlage.
10 Vorteile von IKI YAKA FIKIRTEPE
Gelegen in Fikirtepe, dem wichtigsten Stadterneuerungsgebiet von Kadıköy
2024 fertiggestellt und sofort bezugsbereit
Mixed-Use-Konzept mit Wohnapartments und Gewerbeflächen im Erdgeschoss
Wohnungsgrößen von 1+1 bis 3+1
Innen- und Außenpools innerhalb der Wohnanlage
Wellnessbereich mit Fitnessstudio, Sauna und türkischem Hamam
Konzipiert für die Bedürfnisse der Bewohner sowie mit Geschäften für den täglichen Bedarf
Hervorragende Verkehrsanbindung durch die Nähe zu Metro-Linien und wichtigen Hauptverkehrsstraßen
Nur wenige Minuten von den Geschäfts-, Einkaufs- und Freizeitzentren von Kadıköy entfernt
Hohes Wertsteigerungspotenzial durch die fortschreitende Stadterneuerung des Viertels