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Wohnung in einem Neubau Tor Finance City

Ümraniye, Türkei
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$300,000
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ID: 38887
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Ümraniye

Über den Komplex

Tor Finance City bietet 242 Wohnungen, 24 Büroeinheiten und 16 Gewerbeflächen im Stadtteil Ümraniye an der Akdeniz Caddesi. Das Projekt vereint modernes Design, hochwertige Ausstattungsmerkmale und einen direkten Zugang zum Istanbul Financial Center (IFC).

Auf einer Fläche von rund 4.110 m² umfasst Tor Finance City Wohnungen der Typen 1+1 und 2+1, verteilt auf zwei 15-stöckige Gebäude. Helle und funktionale Grundrisse, moderne Wellness- und Freizeiteinrichtungen sowie die hohe Mietnachfrage durch die Nähe zu den Finanzzentren machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren attraktiv.

Zehn Vorteile

  • Zentrale Lage in Ümraniye, nahe dem Istanbul Financial Center (IFC)

  • 242 Wohnungen sowie Büro- und Gewerbeeinheiten in einem Projekt

  • Moderne Architektur und hochwertige Ausstattung

  • Funktionale 1+1- und 2+1-Grundrisse

  • Helle Wohnräume mit großen Fenstern

  • Fitnessstudio, Swimmingpool, Sauna und türkisches Hamam

  • Geschäfte vor Ort und sichere Parkmöglichkeiten

  • 24/7-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang

  • Hohe Mietnachfrage durch Berufstätige im Finanzsektor

  • Starkes Wertsteigerungspotenzial für Investitionen

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Ümraniye, Türkei
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