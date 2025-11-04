Wohnung in einem Neubau Tor Finance City

Tor Finance City bietet 242 Wohnungen, 24 Büroeinheiten und 16 Gewerbeflächen im Stadtteil Ümraniye an der Akdeniz Caddesi. Das Projekt vereint modernes Design, hochwertige Ausstattungsmerkmale und einen direkten Zugang zum Istanbul Financial Center (IFC).
Auf einer Fläche von rund 4.110 m² umfasst Tor Finance City Wohnungen der Typen 1+1 und 2+1, verteilt auf zwei 15-stöckige Gebäude. Helle und funktionale Grundrisse, moderne Wellness- und Freizeiteinrichtungen sowie die hohe Mietnachfrage durch die Nähe zu den Finanzzentren machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren attraktiv.
Zehn Vorteile
Zentrale Lage in Ümraniye, nahe dem Istanbul Financial Center (IFC)
242 Wohnungen sowie Büro- und Gewerbeeinheiten in einem Projekt
Moderne Architektur und hochwertige Ausstattung
Funktionale 1+1- und 2+1-Grundrisse
Helle Wohnräume mit großen Fenstern
Fitnessstudio, Swimmingpool, Sauna und türkisches Hamam
Geschäfte vor Ort und sichere Parkmöglichkeiten
24/7-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang
Hohe Mietnachfrage durch Berufstätige im Finanzsektor
Starkes Wertsteigerungspotenzial für Investitionen