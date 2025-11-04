Wohnung in einem Neubau Özak Duyu Göktürk

Özak Duyu Göktürk ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Göktürk im Bezirk Eyüpsultan. Das Projekt bietet hochwertigen Wohnkomfort inmitten der Natur und verbindet moderne Architektur mit erstklassigen Einrichtungen für ein komfortables und entspanntes Leben.

Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 11.891 m² und umfasst 5 Gebäude mit jeweils 6 Etagen. Insgesamt stehen 141 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 1+1 bis 4,5+1 zur Verfügung. Die Wohnungen bieten einen herrlichen Blick auf den Wald und hochwertige Ausstattungsmerkmale, die den Anforderungen eines modernen Lebensstils gerecht werden.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Özak Duyu Göktürk: