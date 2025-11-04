Wohnung in einem Neubau Özak Duyu Göktürk

Özak Duyu Göktürk ist ein exklusives Wohnprojekt im Stadtteil Göktürk im Bezirk Eyüpsultan. Das Projekt bietet hochwertigen Wohnkomfort inmitten der Natur und verbindet moderne Architektur mit erstklassigen Einrichtungen für ein komfortables und entspanntes Leben.
Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 11.891 m² und umfasst 5 Gebäude mit jeweils 6 Etagen. Insgesamt stehen 141 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 1+1 bis 4,5+1 zur Verfügung. Die Wohnungen bieten einen herrlichen Blick auf den Wald und hochwertige Ausstattungsmerkmale, die den Anforderungen eines modernen Lebensstils gerecht werden.
Die 10 wichtigsten Vorteile von Özak Duyu Göktürk:
Ruhige und prestigeträchtige Lage in Göktürk (Eyüpsultan), in der Nähe des Belgrader Waldes.
7.953 m² begrünte Freiflächen innerhalb der Wohnanlage.
Große Auswahl an Wohnungen mit Größen von 64 bis 361 m² und modernen Grundrissen.
Großzügige Fenster mit beeindruckendem Blick auf die Natur.
Umfangreiche Sporteinrichtungen, darunter ein Hallenbad und ein Fitnesscenter.
Spazier- und Radwege.
Hervorragende Anbindung an die U-Bahn sowie die Autobahn E80.
Private Parkplätze für jede Wohneinheit.
Rund um die Uhr Sicherheit (24/7).
Möglichkeit zum Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.