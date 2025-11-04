Wohnung in einem Neubau Ağaoğlu Çekmeköy Park

Ağaoğlu Çekmeköy Park ist ein hochwertiges Wohnprojekt und eine ausgezeichnete Gelegenheit für den Erwerb einer Immobilie in Istanbul. Es befindet sich im ruhigen Stadtteil Çekmeköy auf der asiatischen Seite Istanbuls. Das Projekt verbindet Natur, moderne Architektur und einen direkten Zugang zur Metro und bietet damit ideale Voraussetzungen für ein komfortables Familienleben.

Ağaoğlu Çekmeköy Park überzeugt durch ein hohes Investitionspotenzial dank seiner strategischen Lage in der Nähe des Istanbul Financial Center sowie seiner luxuriösen Freizeiteinrichtungen. Das Projekt eignet sich sowohl für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition als auch für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in der Türkei.

Projektmerkmale:

Erstklassige Lage: In unmittelbarer Nähe der Metrostation Çekmeköy .

Großzügige Grünflächen: Weitläufige Park- und Landschaftsbereiche.

Vielfältige Wohnungsgrößen: Apartments von 1+1 bis 4+1 .

Luxuriöse Ausstattung: Hochwertige Materialien und moderne Innenausstattung.

Umfassende Einrichtungen: Swimmingpools, Spa, Fitnesscenter und Sportanlagen.

24/7-Sicherheitsdienst: Geschlossene Wohnanlage mit Videoüberwachung.

Nähe zum Finanzzentrum: Schneller Zugang zum Istanbul Financial Center .

Naturblick: Panoramaausblicke auf Wälder und weitläufige Grünflächen.

Familienfreundliches Wohnen: Sichere, ruhige und komfortable Umgebung.

Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Mietrenditen und langfristige Wertsteigerung.

Warum in dieses Projekt investieren?

Ağaoğlu Çekmeköy Park vereint eine strategische Lage, familienfreundliches Wohnen und langfristiges Investitionspotenzial in einem der aufstrebendsten Stadtteile Istanbuls.