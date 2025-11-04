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Wohnung in einem Neubau Ağaoğlu Çekmeköy Park

Çekmeköy, Türkei
von
$521,156
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ID: 38876
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Çekmeköy
  • Metro
    Çekmeköy (~ 900 m)
  • Metro
    Necip Fazıl (~ 500 m)

Über den Komplex

Ağaoğlu Çekmeköy Park ist ein hochwertiges Wohnprojekt und eine ausgezeichnete Gelegenheit für den Erwerb einer Immobilie in Istanbul. Es befindet sich im ruhigen Stadtteil Çekmeköy auf der asiatischen Seite Istanbuls. Das Projekt verbindet Natur, moderne Architektur und einen direkten Zugang zur Metro und bietet damit ideale Voraussetzungen für ein komfortables Familienleben.

Ağaoğlu Çekmeköy Park überzeugt durch ein hohes Investitionspotenzial dank seiner strategischen Lage in der Nähe des Istanbul Financial Center sowie seiner luxuriösen Freizeiteinrichtungen. Das Projekt eignet sich sowohl für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition als auch für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in der Türkei.

Projektmerkmale:

  • Erstklassige Lage: In unmittelbarer Nähe der Metrostation Çekmeköy.

  • Großzügige Grünflächen: Weitläufige Park- und Landschaftsbereiche.

  • Vielfältige Wohnungsgrößen: Apartments von 1+1 bis 4+1.

  • Luxuriöse Ausstattung: Hochwertige Materialien und moderne Innenausstattung.

  • Umfassende Einrichtungen: Swimmingpools, Spa, Fitnesscenter und Sportanlagen.

  • 24/7-Sicherheitsdienst: Geschlossene Wohnanlage mit Videoüberwachung.

  • Nähe zum Finanzzentrum: Schneller Zugang zum Istanbul Financial Center.

  • Naturblick: Panoramaausblicke auf Wälder und weitläufige Grünflächen.

  • Familienfreundliches Wohnen: Sichere, ruhige und komfortable Umgebung.

  • Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Mietrenditen und langfristige Wertsteigerung.

Warum in dieses Projekt investieren?

Ağaoğlu Çekmeköy Park vereint eine strategische Lage, familienfreundliches Wohnen und langfristiges Investitionspotenzial in einem der aufstrebendsten Stadtteile Istanbuls.

  • Das Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition.

  • Es eignet sich außerdem für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in der Türkei auf Grundlage von Immobilieneigentum.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Çekmeköy, Türkei
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Freizeit

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