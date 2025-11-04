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Wohnung in einem Neubau Liv Bahçeşehir

Basaksehir, Türkei
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ID: 38232
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Über den Komplex

Liv Bahçeşehir bietet einen exklusiven Lebensstil im Istanbuler Stadtteil Bahçeşehir und verbindet moderne Architektur mit großzügigen Grünflächen, die 70 % der Gesamtfläche des Projekts ausmachen. Das Boutique-Wohnkonzept garantiert Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre.

Liv Bahçeşehir umfasst lediglich 75 exklusive Wohneinheiten, darunter großzügige Apartments und Villen mit hochwertiger Premium-Ausstattung. Das bezugsfertige Projekt vereint Sicherheit, eine hervorragende Lage und ein hohes Investitionspotenzial.

10 Vorteile von Liv Bahçeşehir

  • Erstklassige Lage: In der Nähe der TEM-Autobahn und des Flughafens Istanbul.

  • Sofort bezugsfertige Wohnungen: Flexible Ratenzahlungsoptionen verfügbar.

  • Exklusives Boutique-Projekt: Nur 75 Wohneinheiten.

  • Großzügige Apartments und Villen: Moderne und funktionale Grundrisse.

  • Premium-Ausstattung: Hochwertige Siemens-Küchen und erstklassige Materialien.

  • 70 % begrünte Flächen: Landschaftlich gestaltete Gärten und Erholungsbereiche.

  • Villen mit privaten Gärten: Mehr Privatsphäre und Wohnkomfort.

  • Geschlossene Wohnanlage: 24/7-Sicherheitsdienst und private Parkplätze.

  • Hervorragende Infrastruktur: Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäuser befinden sich in unmittelbarer Nähe.

  • Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Mietrenditen und ausgezeichnete Aussichten auf eine langfristige Wertsteigerung der Immobilie.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Basaksehir, Türkei
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