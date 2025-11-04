Wohnung in einem Neubau Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir bietet einen exklusiven Lebensstil im Istanbuler Stadtteil Bahçeşehir und verbindet moderne Architektur mit großzügigen Grünflächen, die 70 % der Gesamtfläche des Projekts ausmachen. Das Boutique-Wohnkonzept garantiert Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre.
Liv Bahçeşehir umfasst lediglich 75 exklusive Wohneinheiten, darunter großzügige Apartments und Villen mit hochwertiger Premium-Ausstattung. Das bezugsfertige Projekt vereint Sicherheit, eine hervorragende Lage und ein hohes Investitionspotenzial.
10 Vorteile von Liv Bahçeşehir
Erstklassige Lage: In der Nähe der TEM-Autobahn und des Flughafens Istanbul.
Sofort bezugsfertige Wohnungen: Flexible Ratenzahlungsoptionen verfügbar.
Exklusives Boutique-Projekt: Nur 75 Wohneinheiten.
Großzügige Apartments und Villen: Moderne und funktionale Grundrisse.
Premium-Ausstattung: Hochwertige Siemens-Küchen und erstklassige Materialien.
70 % begrünte Flächen: Landschaftlich gestaltete Gärten und Erholungsbereiche.
Villen mit privaten Gärten: Mehr Privatsphäre und Wohnkomfort.
Geschlossene Wohnanlage: 24/7-Sicherheitsdienst und private Parkplätze.
Hervorragende Infrastruktur: Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäuser befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Mietrenditen und ausgezeichnete Aussichten auf eine langfristige Wertsteigerung der Immobilie.