Wohnung in einem Neubau Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir bietet einen exklusiven Lebensstil im Istanbuler Stadtteil Bahçeşehir und verbindet moderne Architektur mit großzügigen Grünflächen, die 70 % der Gesamtfläche des Projekts ausmachen. Das Boutique-Wohnkonzept garantiert Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre.

Liv Bahçeşehir umfasst lediglich 75 exklusive Wohneinheiten, darunter großzügige Apartments und Villen mit hochwertiger Premium-Ausstattung. Das bezugsfertige Projekt vereint Sicherheit, eine hervorragende Lage und ein hohes Investitionspotenzial.

10 Vorteile von Liv Bahçeşehir