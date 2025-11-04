Wohnung in einem Neubau Focus Güneşli

Focus Güneşli bietet hochwertige Premium-Wohnungen im Istanbuler Stadtteil Bağcılar, im begehrten Viertel Mahmutbey. Mit seiner modernen Architektur, großzügigen 2+1- und 3+1-Wohnungen sowie einer erstklassigen Ausstattung wurde das Projekt speziell für das moderne Familienleben konzipiert.

Focus Güneşli verbindet eine strategische Lage mit langfristigem Investitionspotenzial. Die Wohnanlage liegt nur 2 Minuten von der Metro und 5 Minuten vom Mall of Istanbul entfernt. Das Projekt eignet sich sowohl für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen als auch für die Aufenthaltsgenehmigung durch Immobilienbesitz und bietet einen flexiblen Zahlungsplan mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten.

Projektmerkmale

Erstklassige Lage im Herzen von Mahmutbey .

Nur 2 Minuten zur Metro – schnelle Anbindung an ganz Istanbul.

5 Minuten vom Mall of Istanbul – eines der größten Einkaufszentren der Stadt.

Hallenbad für ganzjährigen Komfort.

Fitnesscenter für einen aktiven und gesunden Lebensstil.

Türkisches Hamam und Sauna für Erholung und Wellness.

Private Parkplätze für die Bewohner.

24/7-Sicherheitsdienst für maximale Sicherheit.

Erdbebensichere Bauweise nach modernen Sicherheitsstandards.

Flexible Zahlungsbedingungen – 50 % Anzahlung und Ratenzahlung über bis zu 24 Monate.

Warum in Focus Güneşli investieren?

Focus Güneşli vereint exklusiven Wohnkomfort, eine hervorragende Verkehrsanbindung und ein hohes Wertsteigerungspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

Das Projekt eignet sich für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen.

Darüber hinaus erfüllt es die Voraussetzungen für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei durch Immobilienbesitz.