Wohnung in einem Neubau Otto Ataşehir

Otto Ataşehir ist ein bezugsfertiges Mischnutzungsprojekt im Stadtteil Ataşehir, das Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen in einem einzigen Gebäude vereint. Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Istanbul Financial Center sowie wichtiger städtischer Einrichtungen.

Otto Ataşehir bietet flexible Einheitstypen mit hervorragender Verkehrsanbindung. Es wurde entwickelt, um die hohe Nachfrage nach Mietobjekten zu bedienen und den Anforderungen des urbanen Alltags gerecht zu werden. Dadurch bietet es stabile Mieteinnahmen und langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

10 besondere Vorteile von Otto Ataşehir