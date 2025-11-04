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Wohnung in einem Neubau Otto Ataşehir

Atasehir, Türkei
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ID: 38174
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Atasehir

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Otto Ataşehir ist ein bezugsfertiges Mischnutzungsprojekt im Stadtteil Ataşehir, das Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen in einem einzigen Gebäude vereint. Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Istanbul Financial Center sowie wichtiger städtischer Einrichtungen.

Otto Ataşehir bietet flexible Einheitstypen mit hervorragender Verkehrsanbindung. Es wurde entwickelt, um die hohe Nachfrage nach Mietobjekten zu bedienen und den Anforderungen des urbanen Alltags gerecht zu werden. Dadurch bietet es stabile Mieteinnahmen und langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

10 besondere Vorteile von Otto Ataşehir

  • Nur wenige Minuten vom Istanbul Financial Center in Ataşehir entfernt.

  • Bezugsfertiges Projekt mit vollständig abgeschlossener Bauphase.

  • Mischnutzungskonzept mit Wohnungen, Büros und Einzelhandelsflächen in einem Gebäude.

  • Große Auswahl an Einheiten – von 1+1-Wohnungen bis hin zu großzügigen Residenzen sowie Büroflächen.

  • Nur wenige Gehminuten von der zukünftigen Metrostation Ataşehir entfernt.

  • Direkte Anbindung an die Autobahnen E-5 und TEM.

  • Umgeben von Krankenhäusern, Einkaufszentren, Hotels und Geschäftszentren.

  • Konzipiert für eine hohe Nachfrage von Unternehmen und Berufstätigen.

  • Hohes Mietpotenzial durch die Kombination von Wohn- und Büroflächen.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestition.

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Atasehir, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

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