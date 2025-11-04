Wohnkomplex Turkish citizenship by investment!

Ein einzigartiges Projekt mit moderner Architektur und luxuriösem Design in Maltepe auf der asiatischen Seite der Stadt.

Wohnungspaket für türkische Staatsbürgerschaft:

Zwei 1+1 und 1+1 Wohnungen für 460.00 USU

Zwei 2+1 und 1+1 Wohnungen für 575.00 USU

Der Komplex befindet sich nur wenige Schritte von der U-Bahn und dem Einkaufszentrum Piazza, in der Nähe von allem, was Sie brauchen – von Schulen und Krankenhäusern bis hin zu Restaurants und Unterhaltungszentren. Einfacher Zugang zu allem: Straßen, Autobahnen und öffentliche Verkehrsmittel, macht es zum idealen Ort für Ihr komfortables Wohnen.

Der Komplex besteht aus drei Blöcken, jeweils bis zu 14 Stockwerken hoch, auf einem 13,412 m2 Grundstück, mit insgesamt 698 Wohnungen in verschiedenen 1+1 und 2+1 Layouts, in der Größe von 56 m2 bis 106 m2. Abschlussdatum: Q3 2026.

Infrastruktur:

Freibad

Sauna

Türkisch Hamam

Gymnasium

Gärten und Wanderwege

Kinderspielplatz

Sozialgebiete

Parkplatz

24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.