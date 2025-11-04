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Wohnkomplex Turkish citizenship by investment!

Maltepe, Türkei
von
$460,000
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286.7903910
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ID: 36539
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1196
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe
  • Metro
    Huzurevi (~ 800 m)
  • Metro
    Maltepe (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Ein einzigartiges Projekt mit moderner Architektur und luxuriösem Design in Maltepe auf der asiatischen Seite der Stadt.

Wohnungspaket für türkische Staatsbürgerschaft:

  • Zwei 1+1 und 1+1 Wohnungen für 460.00 USU
  • Zwei 2+1 und 1+1 Wohnungen für 575.00 USU

Der Komplex befindet sich nur wenige Schritte von der U-Bahn und dem Einkaufszentrum Piazza, in der Nähe von allem, was Sie brauchen – von Schulen und Krankenhäusern bis hin zu Restaurants und Unterhaltungszentren. Einfacher Zugang zu allem: Straßen, Autobahnen und öffentliche Verkehrsmittel, macht es zum idealen Ort für Ihr komfortables Wohnen.

Der Komplex besteht aus drei Blöcken, jeweils bis zu 14 Stockwerken hoch, auf einem 13,412 m2 Grundstück, mit insgesamt 698 Wohnungen in verschiedenen 1+1 und 2+1 Layouts, in der Größe von 56 m2 bis 106 m2. Abschlussdatum: Q3 2026.

Infrastruktur:

  • Freibad
  • Sauna
  • Türkisch Hamam
  • Gymnasium
  • Gärten und Wanderwege
  • Kinderspielplatz
  • Sozialgebiete
  • Parkplatz
  • 24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

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Maltepe, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

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