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Wohnung in einem Neubau Luxury apartments in Şişli

Evranoszade Sokagi, Türkei
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ID: 34973
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.03.26

Standort

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  • Adresse
    Evranoszade Sokagi
  • Metro
    Osmanbey (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Tafel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    35

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

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Ein modernes Wohnprojekt im Herzen von Şişli, einem der renommiertesten und zentralen Bezirke von Istanbul. Das Projekt bietet eine einzigartige Kombination aus Luxusleben, strategischer Lage und starkem Investitionspotenzial.

Die Entwicklung verfügt über zeitgenössische Architektur, hochwertige Konstruktion und elegant gestaltete Apartments, die Komfort und Funktionalität für das moderne Stadtleben bieten. Die Bewohner profitieren von einer breiten Palette von sozialen Einrichtungen, einschließlich angelegter Bereiche, Fitnesscenter, Indoor-Parkplätze und 24/7-Sicherheit.

Dank seiner hervorragenden Lage bietet das Projekt einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Businesscentern von Istanbul, Einkaufszentren, internationalen Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln, einschließlich U-Bahn-Linien und Hauptstraßen.

Diese Immobilie stellt eine hervorragende Gelegenheit dar, sowohl Investoren als auch Privatanleger, die in einem der begehrtesten Gegenden in Istanbul nach einem wertvollen Vermögen suchen.

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Evranoszade Sokagi, Türkei
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