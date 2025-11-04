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Wohnung in einem Neubau In Maslak Istanbul

1 Zipcar, Türkei
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ID: 34980
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.03.26

Standort

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  • Adresse
    1 Zipcar
  • Metro
    İTÜ-Ayazağa (~ 200 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Tafel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    22

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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RAMS Park House Maslak ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt in Maslak, Istanbul, direkt neben dem Wald von Belgrad und bietet einen einzigartigen Lebensstil mit der Natur. Das Projekt zeichnet sich durch seine moderne Architektur, reiche soziale Einrichtungen und die Nähe zum Stadtzentrum als attraktive Option für Investitionen und Wohnen aus.

Die Entwicklung besteht aus 10 Blöcken, einer Gesamtbaufläche von 409,000 m2 und 100.000 m2 geschlossenen Parkplätzen. Es bietet eine breite Palette von Wohnungstypen von 1+1 bis 4+1, zusammen mit einem 7.500 m2 Gewerbegebiet. Die geplante Lieferung des Projekts im Jahr 2027 bietet für Investoren starke langfristige Vorteile.

RAMS Park House Maslak – 10 Hauptvorteile

  1. Zentrale Lage: Das Hotel liegt im Herzen von Maslak, nur wenige Gehminuten von Geschäfts- und Lifestyle-Hubs entfernt.

  2. Naturnähe: Angrenzend an den Wald von Belgrad mit grünem Blick und geräumigen Wohnbereichen.

  3. Einfache Beförderung: In der Nähe der U-Bahn, der wichtigsten Straßen und der öffentlichen Verkehrsmittel.

  4. Moderne Architektur: Hohe Decken, geräumige Layouts und elegante Fassadengestaltung.

  5. Vielfalt der Einheiten: Wohnungsoptionen von 1+1 bis 4+1 für verschiedene Familienbedürfnisse.

  6. Umfangreiche Sozialeinrichtungen: Fitness-Studios, Wellness-Bereiche und Unterhaltungsmöglichkeiten nutzbares Jahr-um.

  7. 7.500 m2 Gewerbegebiet: Günstig Geschäfte und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf.

  8. Flexible Zahlungspläne: Attraktive Anzahlungen und Investor-freundliche Optionen.

  9. Hohes Investitionspotenzial: 2027 Lieferung mit starken Erwartungen für langfristige Wertschätzung.

  10. Large-Scale Development: 409,000 m2 macht es zu einer der größten Investitionen in Maslak.

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