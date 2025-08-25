  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya

Muratpasa, Türkei
von
$206,015
;
25
ID: 27735
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in Alanya Mahmutlar, 250 m vom Strand entfernt

Mahmutlar liegt im Osten von Alanya und entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Mit seinem sauberen Strand, den langen Spazierwegen, Restaurants, Einkaufszentren und belebten Straßen ist es das Zentrum der Aufmerksamkeit für einheimische und ausländische Touristen. Die Region, die auch von Immobilieninvestoren bevorzugt wird, bietet ein komfortables Leben im Sommer und Winter.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya Antalya sind 270 m vom Strand, 350 m vom Markt, der Apotheke, dem Gesundheitszentrum und den Schuleinrichtungen sowie 13 km vom Zentrum von Alanya und 25 km vom Flughafen Gazipaşa entfernt.

Das Projekt wurde auf einem 976 m² großen Grundstück erbaut und besteht aus 28 Wohnungen in einem einzigen Block. Der Komplex verfügt über einen Innen- und Außenpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Unterhaltungsraum und einen Grillplatz.

In dem Projekt, bei dem Komfort im Vordergrund steht, gibt es Merkmale wie Granitarbeitsplatten in der Küche, abwischbare Wandfarben, PVC-Fenster, Wärme- und Schallisolierungssysteme und MDF-Küchenschränke.


AYT-04524

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnung in einem Neubau Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Muratpasa, Türkei
von
$206,015
