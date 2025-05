Wohnquartier New build, bright apartment in Kestel, Alanya

- Wir freuen uns sehr, diese neu gebaute, helle Wohnung in Kestel, Alanya, anbieten zu können. Kestel ist ein neues Entwicklungsgebiet Alanya. Hier haben Sie eine Harmonie zwischen dem alten Gebäude und dem neuen Gebäude. Kestel, Sie können im Orangen- und Bananengarten spazieren gehen, Sie können den Sandstrand genießen und Sie können auch im modernen Boulevard Fahrrad fahren. Der Komplex liegt nur 100 m vom Strand entfernt und den Markt und den Kinderpark sind zu Fuß erreichbar. Die öffentliche Bushaltestelle ist nur 50 Meter entfernt. Diese neu gebaute Wohnung befindet sich in einem gut bewirtschafteten Komplex und der Komplex verfügt über Merkmale wie Café, Sauna, Schwimmbad, Parkplatz, Kinder parken, als wir diese helle Wohnung in Alanya betreten, spürten wir eine geräumige Wohnung mit ihrer cremefarbenen Farbe. Fenster und Schiebetüren sind so konzipiert, dass sie das minimale Naturlicht in den Apartments erzeugen. Alla Apartments bauten eine offene amerikanische Küche mit Granitoberteil.