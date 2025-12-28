Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Muratpasa, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Büro 80 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 80 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Gewerbeimmobilie in einem sicheren Komplex am Aspendos Boulevard, Kızıltoprak Diese Gewerbei…
$1,167
pro Monat
Eine Anfrage stellen
