Wohnkomplex EDEN RESIDENCES

Provinz Phuket, Thailand
von
$637,403
;
7
ID: 33038
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский Русский

Eine einzigartige Möglichkeit, in Luxus-Kondominium-Wohnungen EDEN RESIDENCES im renommierten Bezirk Bang Tao zu investieren!
Dies ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen.
Installation!
50 Meter vom Strand entfernt!
Ausstattung: Bar, Videoüberwachung, Fitness, Garten, Kinderecke, Wohnzimmer, Parkplatz, Restaurant, Sicherheit, Shop
Sky-Wohnzimmer, Schwimmbad, Yoga-Bereich.
Ort:
- der Flughafen ist nur 30 Minuten mit dem Auto entfernt;
- Laguna Phuket, 5 Autominuten;
Blue Tree Kids Water Park, 15 Autominuten
Britische Internationale Schule, 20 Autominuten
- Floreste Einkaufszentrum, 30 Minuten mit dem Auto;
- Bangkok Hospital, 30 Autominuten.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Wohnkomplex EDEN RESIDENCES
Provinz Phuket, Thailand
von
$637,403
