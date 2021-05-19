Wohnkomplex EDEN RESIDENCES

Eine einzigartige Möglichkeit, in Luxus-Kondominium-Wohnungen EDEN RESIDENCES im renommierten Bezirk Bang Tao zu investieren!
Dies ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen.
Installation!
50 Meter vom Strand entfernt!
Ausstattung: Bar, Videoüberwachung, Fitness, Garten, Kinderecke, Wohnzimmer, Parkplatz, Restaurant, Sicherheit, Shop
Sky-Wohnzimmer, Schwimmbad, Yoga-Bereich.
Ort:
- der Flughafen ist nur 30 Minuten mit dem Auto entfernt;
- Laguna Phuket, 5 Autominuten;
Blue Tree Kids Water Park, 15 Autominuten
Britische Internationale Schule, 20 Autominuten
- Floreste Einkaufszentrum, 30 Minuten mit dem Auto;
- Bangkok Hospital, 30 Autominuten.
* Die Kosten können je nach Kurs variieren