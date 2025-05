Über den Entwickler

Phuket plus als Immobilienentwicklungs- und Baudesign sowie Verkaufsgeschäfte von Hotels, Resorts, Eigentumswohnungen und Apartments in Phuket, die seit 2006 mehr als 18 Jahre (2549) tätig sind. Das Unternehmen hat mehrere Projekte vor allem im Bereich von Phuket im Laufe der Jahre entwickelt und plant immer noch mehr Projekte einschließlich Gesundheits- und Bildungseinrichtungen.

Es gibt verbundene Unternehmen wie Phuket Construction and Design Service Co., Ltd. ( P CONS Co., Ltd.) bietet Full-Service Engineering, Konstruktion, Entwicklung, Island Architect Co., Ltd. (Island Architect Co., Ltd.) den Bau von verschiedenen Projekten und Property Asia Co., Ltd. (Property Asia Co., Ltd.) Achten Sie auf das Vertriebsmanagement und den Service von Eigentumswohnungen. In Bezug auf Hotels, Resorts und das Unternehmen plant, sein Geschäft auf viele Provinzen im ganzen Land zu erweitern. die eine touristische Attraktion ist und das Potenzial hat, Immobilien für Investitionen zu entwickeln

Der Entwickler hat ein breites Spektrum an Fähigkeiten, Know-how und eine breite Wissensbasis entwickelt, insbesondere in den Bereichen Inlandsentwicklung, Residenzen und kommerzielles Projekt.

Steigen Sie auf die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden auf dem Markt, indem Sie die besten Qualitätsprodukte und voll integrierte Dienstleistungen für Leben und Investitionen bieten. Unsere Produkte helfen, einen Geldfluss ausländischer Investoren ins Land zu bringen und den Tourismus in Thailand zu fördern.

Das Element von Anocha ist das neueste Projekt in Kamala, Phuket, in einer Partnerschaft mit The Element von Anocha Co., Ltd.