Wohnkomplex EverPrime Residences

Luxus-Wohnung mit hervorragendem Investitionspotenzial!

Installationen verfügbar!

Voraussichtlicher Mietertrag: ~6% pro Jahr!

Hochwertiges Finish: Einbauküche, Schränke, Sanitär, Klimaanlage!

Blick auf das Meer, die Berge oder die Stadt!

Gehdistanz zu den Stränden Kata und Karon!

Ever Prime Residences ist eine Luxus-Wohnung mit Blick auf das Andaman Sea im renommierten Karon Bereich von Phuket. Ideal für Investitionen: hohe Qualität, entwickelte Infrastruktur und stabiles Preiswachstum.

Premium-Infrastruktur: Rooftop-Infinity-Pool mit Meerblick, Fitness, Sauna, SPA, Yoga, Squash, Golfsimulator, Kinderbereich, Co-working, Bibliothek, Mini-Markt, EV-Ladung, Parkplatz, Sicherheit 24/7.

Ort:

- zu Karon Beach ~1,2 km

- in der Nähe: Geschäfte, Cafés, Nachtmarkt, Golfplätze;

- 47 km zum Flughafen.

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.