  3. Wohnkomplex EverPrime Residences

Provinz Phuket, Thailand
von
$199,610
;
12
ID: 27383
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Luxus-Wohnung mit hervorragendem Investitionspotenzial!
Installationen verfügbar!
Voraussichtlicher Mietertrag: ~6% pro Jahr!
Hochwertiges Finish: Einbauküche, Schränke, Sanitär, Klimaanlage!
Blick auf das Meer, die Berge oder die Stadt!
Gehdistanz zu den Stränden Kata und Karon!

Ever Prime Residences ist eine Luxus-Wohnung mit Blick auf das Andaman Sea im renommierten Karon Bereich von Phuket. Ideal für Investitionen: hohe Qualität, entwickelte Infrastruktur und stabiles Preiswachstum.

Premium-Infrastruktur: Rooftop-Infinity-Pool mit Meerblick, Fitness, Sauna, SPA, Yoga, Squash, Golfsimulator, Kinderbereich, Co-working, Bibliothek, Mini-Markt, EV-Ladung, Parkplatz, Sicherheit 24/7.

Ort:
- zu Karon Beach ~1,2 km
- in der Nähe: Geschäfte, Cafés, Nachtmarkt, Golfplätze;
- 47 km zum Flughafen.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

