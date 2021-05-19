Wohnkomplex EverPrime Residences

Luxus-Wohnung mit hervorragendem Investitionspotenzial!
Installationen verfügbar!
Voraussichtlicher Mietertrag: ~6% pro Jahr!
Hochwertiges Finish: Einbauküche, Schränke, Sanitär, Klimaanlage!
Blick auf das Meer, die Berge oder die Stadt!
Gehdistanz zu den Stränden Kata und Karon!
Ever Prime Residences ist eine Luxus-Wohnung mit Blick auf das Andaman Sea im renommierten Karon Bereich von Phuket. Ideal für Investitionen: hohe Qualität, entwickelte Infrastruktur und stabiles Preiswachstum.
Premium-Infrastruktur: Rooftop-Infinity-Pool mit Meerblick, Fitness, Sauna, SPA, Yoga, Squash, Golfsimulator, Kinderbereich, Co-working, Bibliothek, Mini-Markt, EV-Ladung, Parkplatz, Sicherheit 24/7.
Ort:
- zu Karon Beach ~1,2 km
- in der Nähe: Geschäfte, Cafés, Nachtmarkt, Golfplätze;
- 47 km zum Flughafen.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.