Wohnquartier Villa Merisa

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Welcome to an extraordinary private villa in the heart of Nueva Andalucía, Marbella, where contemporary architecture, exquisite interiors, and stunning outdoor spaces merge to create the ultimate luxury retreat. Recently renovated to the highest standards, this magnificent residence offers a perfect combination of modern elegance and Mediterranean charm.
Prime location : Situated in prestigious Nueva Andalucía, this villa offers a peaceful and private setting while being just minutes away from world-class golf courses, the luxurious marina of Puerto Banús, high-end boutiques, gourmet restaurants, and the stunning golden beaches of Marbella.
Architectural brilliance and interior design : Designed by Jesús Estepa Rubio and Antonio Estepa Rubio of ER Arquitectos and styled by AALTO Exclusive Design, this villa is a masterpiece of refined sophistication. Natural stone, elegant glass elements, and pure architectural lines create a harmonious connection between the interior and exterior spaces.
A home of distinction and prestige : This villa represents the pinnacle of luxury in Marbella, combining brilliant architecture, exquisite interiors, and resort-worthy outdoor spaces. Whether as a permanent residence, luxury retreat, or investment, this property offers unparalleled exclusivity in one of Marbella's most coveted areas.
Standort auf der Karte
San Pedro Alcantara, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen