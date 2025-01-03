  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Mijas
  4. Wohnquartier Villa Metta - STUPA

Wohnquartier Villa Metta - STUPA

Mijas, Spanien
von
$2,16M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39588
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1360511166
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas
  • Adresse
    Calle Barcelona de Mijas Golf, 25

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Wir präsentieren stolz die neueste Ergänzung unserer exklusiven Kollektion. Diese nach Süden ausgerichtete Villa bietet einen atemberaubenden Panoramablick und kombiniert modernste Technologie mit modernem Design und maximiert Sonnenlicht, Privatsphäre und Ausblicke. Die Villa begrüßt Sie mit einer majestätischen Eingangshalle mit einem Einbauschrank und Treppe im ersten Stock und Keller. Von hier aus haben Sie Zugang zu einem Gäste-WC, einem geräumigen Gästezimmer und dem großen offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereich, der sich auf die überdachte Terrasse und den Infinity-Pool öffnet - perfekt Innen- und Außenbereich. Die erste Etage verfügt über ein Hauptschlafzimmer mit en-suite und Einbauschränke, sowie zwei großzügige Gästezimmer mit en-suites. Der Master und ein Gästezimmer öffnen sich auf einer Terrasse ideal für den Sonnenaufgang oder Panoramablick zu genießen. Der Keller umfasst einen Wäschereibereich, einen Maschinenraum, ein Lager und eine Garage für zwei Autos, die Praktikabilität mit Luxus verbinden. Das Anwesen umfasst vier Zimmer mit eigenem Bad, ein zusätzliches Gäste-WC, offene Wohnräume, einen Keller mit Fitnessraum / Kinopotenzial und weitläufige Terrassen mit einem spektakulären Infinity-Pool, der den ultimativen Lebensstil der Costa del Sol bietet. Das Konzept von "Unique Living" sorgt dafür, dass jedes Detail durchdacht gestaltet wird und das avantgardistische Design mit hausgemachter Wärme harmonisiert. Unser Engagement für Exzellenz wurde mit der Auszeichnung für die beste Luxusvilla-Entwicklung an der Costa del Sol ausgezeichnet. Diese Villa kombiniert raffinierte Eleganz mit ruhigem Komfort. Geehrt als die beste Luxusvilla-Entwicklung an der Costa del Sol, Spanien, wurde jedes Element nachdenklich gestaltet.

Standort auf der Karte

Mijas, Spanien
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Ocean 360º
Benahavis, Spanien
von
$1,70M
Wohnviertel The Sky Marbella Villas
Benahavis, Spanien
von
$7,39M
Wohnviertel Idilia Terram
Rincon de la Victoria, Spanien
von
$540,384
Wohnviertel Villa Azahar Beach
Bel Air, Spanien
von
$5,23M
Wohnviertel Villa Infinity
Casares, Spanien
von
$4,32M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa Metta - STUPA
Mijas, Spanien
von
$2,16M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa Paradise
Wohnviertel Villa Paradise
Wohnviertel Villa Paradise
Wohnviertel Villa Paradise
Wohnviertel Villa Paradise
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Paradise
Wohnviertel Villa Paradise
Benahavis, Spanien
von
$4,55M
Welcome to the villa of your dreams in the prestigious area of Paraíso Alto in Benahavís, where luxury and sophistication meet modern comforts. This exquisite new build villa presents a harmonious blend of architectural brilliance, innovative technology and impeccable design. Set on a plot …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Alle anzeigen Wohnviertel Villa La Ermita
Wohnviertel Villa La Ermita
Mijas, Spanien
von
$2,62M
Just started the project of the new villa, spectacular full panoramic views over the sea, mountains and valley, with infinity pool. The villa is located in Mijas Pueblo where you can find all kind of amenities. Exclusive development of a new and bright open plan luxury villa with panoramic …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Alle anzeigen Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$309,615
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Preisgünstige 2-Schlafzimmer Golf Wohnungen in Monforte del Cid Die Apartments liegen nur wenige Meter vom Golfplatz in Monforte del Cid entfernt. Monforte del Cid ist eine kleine Stadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft in Spanien. Die Stadt hat eine reiche Geschic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen