Wohnquartier Villa Metta - STUPA

Wir präsentieren stolz die neueste Ergänzung unserer exklusiven Kollektion. Diese nach Süden ausgerichtete Villa bietet einen atemberaubenden Panoramablick und kombiniert modernste Technologie mit modernem Design und maximiert Sonnenlicht, Privatsphäre und Ausblicke. Die Villa begrüßt Sie mit einer majestätischen Eingangshalle mit einem Einbauschrank und Treppe im ersten Stock und Keller. Von hier aus haben Sie Zugang zu einem Gäste-WC, einem geräumigen Gästezimmer und dem großen offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereich, der sich auf die überdachte Terrasse und den Infinity-Pool öffnet - perfekt Innen- und Außenbereich. Die erste Etage verfügt über ein Hauptschlafzimmer mit en-suite und Einbauschränke, sowie zwei großzügige Gästezimmer mit en-suites. Der Master und ein Gästezimmer öffnen sich auf einer Terrasse ideal für den Sonnenaufgang oder Panoramablick zu genießen. Der Keller umfasst einen Wäschereibereich, einen Maschinenraum, ein Lager und eine Garage für zwei Autos, die Praktikabilität mit Luxus verbinden. Das Anwesen umfasst vier Zimmer mit eigenem Bad, ein zusätzliches Gäste-WC, offene Wohnräume, einen Keller mit Fitnessraum / Kinopotenzial und weitläufige Terrassen mit einem spektakulären Infinity-Pool, der den ultimativen Lebensstil der Costa del Sol bietet. Das Konzept von "Unique Living" sorgt dafür, dass jedes Detail durchdacht gestaltet wird und das avantgardistische Design mit hausgemachter Wärme harmonisiert. Unser Engagement für Exzellenz wurde mit der Auszeichnung für die beste Luxusvilla-Entwicklung an der Costa del Sol ausgezeichnet. Diese Villa kombiniert raffinierte Eleganz mit ruhigem Komfort. Geehrt als die beste Luxusvilla-Entwicklung an der Costa del Sol, Spanien, wurde jedes Element nachdenklich gestaltet.