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Wohnquartier Belvedere Collection

Fuengirola, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1530871878
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Fuengirola
  • Adresse
    Calle Zorzal

Über den Komplex

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This new apartment complex offers the space to be yourself, focus on what matters, and reconnect with an effortless lifestyle. This boutique collection of homes overlooking the Mediterranean Sea in Torreblanca del Sol is designed for those who value tranquility, refined design, and soul-soothing views. Step inside and experience a sense of refined comfort. The interiors are thoughtfully designed, where natural light and a harmonious space create a home that feels both natural and elegant. The open spaces strike a balance between spaciousness and privacy. The expansive terraces offer beautiful sea views, inviting moments of calm from sunrise to sunset.

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Fuengirola, Spanien
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