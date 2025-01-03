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Wohnquartier Essence Residence Fase 2

Bel Air, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Dorf
    Bel Air
  • Adresse
    Camino de Brijan

Über den Komplex

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A new premium complex on the New Golden Mile offers easy access to pristine beaches, world-class golf courses and the vibrant charm of Puerto Banús. The complex, created in collaboration with the prestigious Pablo Villarroel & Yodezeen studios, perfectly combines the beauty of nature with the comfort of luxury. In addition, the complex's exclusive facilities allow you to enjoy the ultimate in comfort and convenience: - A state-of-the-art gym with cardio and strength training areas and a spa. - Outdoor and heated indoor swimming pools. - A working environment that encourages productivity and collaboration. - Concierge service to anticipate your every need. - Lush green areas. - 24/7 security in an exclusive gated community.

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