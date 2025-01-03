Wohnquartier Villa Azahar de Nagüeles

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In einer privilegierten Enklave in der Gegend von Nagüeles gelegen, ist diese Villa eine Oase der Gelassenheit, in der sich zeitgenössisches Design in perfekter Harmonie mit dem Meer verbindet.
Entwickelt für diejenigen, die einen mediterranen Lebensstil suchen, bietet es geräumige soziale Bereiche, die auf natürliche Weise in eine Landschaft fließen, die Exklusivität, Privatsphäre und Wohlbefinden hervorruft.
Diese einzigartige Villa hat eine Fläche von 267 m2, bestehend aus 4 Schlafzimmern, 4 Badezimmern und einer Gästetoilette. Jeder Raum wurde geschaffen, um die raffinierteste Modernität mit der warmen Eleganz der Costa del Sol auszugleichen.
Nur wenige Minuten von den pulsierendsten Gegenden der Küste entfernt und von Privatsphäre und Gelassenheit umgeben, erreicht diese Villa die perfekte Kombination aus zeitgenössischem Luxus, Ruhe und einer außergewöhnlichen Umgebung.
Standort auf der Karte
Marbella, Spanien
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