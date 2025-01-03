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Wohnquartier Vanian Gardens Phase 5

Resinera Voladilla, Spanien
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Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Dorf
    Resinera Voladilla

Über den Komplex

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Das Hotel liegt im Selwo Bereich zwischen Estepona und San Pedro. Es ist ein Resort-Projekt, dessen Mehrwert in den Einrichtungen, der Infrastruktur und der geografischen Lage liegt. Der Komplex umfasst 4 Außenpools, ein Spa mit einem beheizten Innenpool, ein Kino, einen Jugendclub und einen Coworking Space. Neben Estepona, einer prominenten Gemeinde an der Costa del Sol, die zwischen zwei der berühmtesten Yachthäfen des Mittelmeers liegt - Puerto Banús und Sotogrande -, mit 20 Kilometern Küste, unzähligen Stränden, Golfplätzen, Freizeitattraktionen und Einkaufszentren. Ihr Zuhause befindet sich auf der Goldenen Meile der Costa del Sol, nur 45 Minuten von den Flughäfen Málaga und Gibraltar sowie dem AVE-Hochgeschwindigkeitsbahnhof entfernt. In der natürlichen Umgebung von Selwo gelegen, umgeben die eleganten Fassaden und geräumigen Terrassen den endlosen Blick auf die Costa del Sol. Ist eine private Wohnanlage von einzigartigen Häusern, in einer exklusiven Urbanisation, sehr nah am Meer und umgeben von herrlichen Gärten, modernen Pools, Gemeinschaftsbereichen und mehreren Freizeitmöglichkeiten.

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