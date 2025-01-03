Wohnquartier One Oak

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
New project with a choice of 1,
2, 3 or 4 bedrooms, you can opt for one of the high-rise homes, a penthouse or
a ground floor.
Whichever you decide upon, all of
them feature large outdoor spaces so you can relax and make every moment
special with your family and friends.
This development is distinguished
by their careful layout, designed to enhance the social use of the main rooms
and preserve the privacy of the more private ones. Therefore, the living rooms
offer an integrated kitchen and ample access to the terraces, which creates a large
area for living that minimizes the boundaries between exterior and interior.
The apartments are completely in line with today's style with an open-plan
living room and design kitchen. Optimal insulation in terms of both temperature
and sound, an aerothermal system for hot water and of course a private garage
space and storage room.
If you were looking for a piece
of Mediterranean sky, the penthouses of this development have a spectacular panoramic
terrace, so you can see the sun from the moment it rises over the horizon until
it disappears behind the mountains. And, at night, let yourself be swayed by
the breeze and gaze at the reflection of the moon on the sea, thanks to spectacular
views over the Bay of Malaga.
Standort auf der Karte
Torremolinos, Spanien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen