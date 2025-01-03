  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Estepona
  4. Wohnquartier Las Mesas Blue Horizon

Wohnquartier Las Mesas Blue Horizon

Estepona, Spanien
von
$965,865
;
19
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38988
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 848085551
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Adresse
    Viviendas del Sol, Calle Polonia

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
New development of apartments that offers a beautiful single-storey homes with large rooms, the option of 2 or 3 bedrooms, 2 bathrooms and large terraces with beautiful panoramic views. They have a fully equipped kitchen, air conditioning, heating and double glazing. The ground floor properties have a garden and private swimming pool, and the penthouses have a solarium and swimming pool. The communal facilities include an indoor and outdoor swimming pool, gym, spa, co-working and cinema room. Is located in one of Estepona's most prime residential locations, in the heart of the Costa del Sol. The location is perfectly connected to the A-7 motorway, AP-7 motorway and just 5 minutes away from Estepona beach. It is an exclusive area with beautiful panoramic views, excellent facilities and a good connection to Málaga airport.

Standort auf der Karte

Estepona, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Luz Resort
Finestrat, Spanien
von
$422,833
Wohnviertel Marine Hills Fase 1
Resinera Voladilla, Spanien
von
$665,525
Wohnviertel Alcalá 4
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$11,09M
Wohnviertel The Place by Alcazaba Lagoon
Casares, Spanien
von
$715,582
Wohnviertel Villa Tierra
San Roque, Spanien
von
$5,86M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Las Mesas Blue Horizon
Estepona, Spanien
von
$965,865
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel VILLA AKASIA
Wohnviertel VILLA AKASIA
Wohnviertel VILLA AKASIA
Wohnviertel VILLA AKASIA
Wohnviertel VILLA AKASIA
Wohnviertel VILLA AKASIA
Wohnviertel VILLA AKASIA
Benahavis, Spanien
von
$7,62M
As this is an off-plan villa project, this development offers the opportunity to create a home that is fully tailored to each client’s lifestyle and preferences. Working with our technical team, the client can review the architectural plans and customize various aspects of the property, incl…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$316,701
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
Alle anzeigen Wohnviertel Capri
Wohnviertel Capri
Dos Hermanas, Spanien
von
$510,805
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The architecture is more than you see. We believe in a design that transcends the aesthetic and creates houses designed to make you happy. Spaces devised from sensitivity and designed to adapt to you, your city and the planet. We build homes where design is much more than design: it is #Pure…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen