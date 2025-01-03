  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Fuengirola
  4. Wohnquartier Higueron Bay Residences

Wohnquartier Higueron Bay Residences

Fuengirola, Spanien
von
$645,048
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38932
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1189222453
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Fuengirola
  • Adresse
    Calle Begona

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Spectacular new development of only 60 luxury apartments in the most sought-after area of El Higuerón, in a gated exclusive community with gym, heated pool, jacuzzis and coworking space, 500m to the beach promenade and all services, and 300m to the Carvajal train station with direct access to the Airport, and Málaga city center. All apartments boast sea views, south and south-west orientation, very large terraces, top brands and high qualities such as underfloor heating throughout and modern energy saving aerothermal heat system. Full cost-free personalization of all interior materials, flexible interior architecture, furniture packages, on-site after sales customer service, and the guarantee of one of the leading and longest established European developers, and most prestigious architects González & Jacobsen.

Standort auf der Karte

Fuengirola, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Soul Marbella Sunlife III Adosados
Rio Real, Spanien
von
$2,25M
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Casares, Spanien
von
$698,410
Wohnviertel Amaris Villas
Estepona, Spanien
von
$1,84M
Wohnviertel Kala Residences
Fuengirola, Spanien
von
$1,13M
Wohnviertel Urbanización Olimpo
Mijas, Spanien
von
$853,237
Sie sehen gerade
Wohnquartier Higueron Bay Residences
Fuengirola, Spanien
von
$645,048
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Morasol - Building 1
Wohnviertel Morasol - Building 1
Wohnviertel Morasol - Building 1
Wohnviertel Morasol - Building 1
Wohnviertel Morasol - Building 1
Alle anzeigen Wohnviertel Morasol - Building 1
Wohnviertel Morasol - Building 1
Manilva, Spanien
von
$413,883
An exclusive new development comprising 151 homes distributed across multi-family buildings, designed to offer maximum comfort, privacy, and quality of life in a privileged setting. All homes feature two or three bedrooms, a functional layout, bright and airy rooms, spacious terraces, and ou…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa Carolina
Wohnviertel Villa Carolina
Wohnviertel Villa Carolina
Wohnviertel Villa Carolina
Wohnviertel Villa Carolina
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Carolina
Wohnviertel Villa Carolina
Bel Air, Spanien
von
$3,30M
Exclusive villa under construction on Estepona's New Golden Mile. Modern design, prime location, and all the amenities, just steps from the sea. Elegance and comfort on Estepona's New Golden Mile In a privileged enclave on the Costa del Sol, just 8 minutes from the center of Estepona and 10…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bliss Homes
Wohnviertel Bliss Homes
Wohnviertel Bliss Homes
Wohnviertel Bliss Homes
Wohnviertel Bliss Homes
Alle anzeigen Wohnviertel Bliss Homes
Wohnviertel Bliss Homes
Casares, Spanien
von
$449,372
Residential complex has a total of 134 homes with 2, 3 and 4 bedrooms distributed in 9 blocks, whose avant-garde and modern design blends into the adjacent golf course. Its west-southwest orientation provides maximum use of natural light and views that allow you to contemplate the natural…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen