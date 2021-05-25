  1. Realting.com
Hüttendorf Levada

Lehtusi, Russland
$21,703
Letzte Aktualisierung: 02.10.25

  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Dorf
    Lehtusi

Lehtusi, Russland
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Das Grundstück im fertigen Dorf "Prilesny 2.0" 15 Minuten von St. Petersburg!________________Ort:Vsevolozhsky Bezirk Leningrad Region16 km vom RAD→ Auf der Autobahn Murmansk können Sie nach St. Petersburg gelangen.→ Das Dorf liegt neben dem Dorf Eksolovo, wo es einen Laden gibt, wo Sie essen…
