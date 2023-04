Haus 4 Zimmer mit Immobilienkauf, mit Investitionen, mit Aufenthalt und Staatsangehörigkeit Feldkirchen bei Graz, Österreich 4 Anzahl der Zimmer 2 bath 101 m² Etagenzahl 2

€ 296,499

Description of the facility A new project appears in Premstetten / Birbaum: 19 sunny houses …