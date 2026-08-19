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Wohnimmobilien in Steiermark, Österreich

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Graz
27
40 immobilienobjekte total found
Haus in Seiersberg Pirka, Österreich
Haus
Seiersberg Pirka, Österreich
Investoren aufgepasst ! Attraktives Wohnungspaket bei Graz Gut angebunden in Seiersberg, …
$1,15M
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Wohnung in Graz, Österreich
Wohnung
Graz, Österreich
Fläche 131 m²
Das Geschäftslokal befindet sich in einer stark frequentierten Lage im Bezirk Gries, Graz. D…
$138,990
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Stockwerk 4
Die Wohnung befindet sich in der Körösiestraße im beliebten Stadtteil Geidorf. Diese Lage bi…
$180,686
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus in Seiersberg Pirka, Österreich
Haus
Seiersberg Pirka, Österreich
Investoren aufgepasst ! Attraktives Wohnungspaket bei Graz Gut angebunden in Seiersberg, …
$2,19M
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Wohnung in Edelschrott, Österreich
Wohnung
Edelschrott, Österreich
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
Das Haus in Modriach, 8583 Modriach, liegt in der idyllischen Steiermark, umgeben von sanfte…
$518,911
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Wohnung in Fischbach, Österreich
Wohnung
Fischbach, Österreich
Fläche 600 m²
Eine idyllische Lage umgeben von Wäldern. Der Ort wurde schon einige Male als schönstes Gebi…
$754,151
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 4 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
Wohnfläche: 94,00 m ² Grundstücksfläche 160,00 m ² Terrassenfläche: 21 m ², Balkon: 13 m ².I…
$269,698
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Modern 2 room apartment in a top location
$266,373
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Penthouse in Scheifling, Österreich
Penthouse
Scheifling, Österreich
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Diese repräsentative Lifestyle-Penthousewohnung in einer generalsanierten und aufgestockten …
$771,600
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Haus in Graz, Österreich
Haus
Graz, Österreich
$534,055
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Haus 5 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 5 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 5
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus im grünen Herzen Österreichs -   Steiermark.    Wohnfläche 102,2 m Terassa 1…
$366,200
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Haus 5 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 5 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst ä tten стротся 19 солнечных домв …
$304,837
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 7
Leben und Investitionen in Österreich sind Leben und Zusammenarbeit mit einem wirtschaftlich…
$110,355
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Haus 7 zimmer in Graz, Österreich
Haus 7 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
$1,96M
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Immobilieninvestitionen in die heutige Realität bleiben eine der profitabelsten Möglichkeite…
$151,825
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Haus 5 zimmer in Graz, Österreich
Haus 5 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 296 m²
Etagenzahl 2
Wie hinter einer Steinmauer! Immobilieninvestitionen sind die zuverlässigste Investition! In…
$442,353
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Welche Krise in der Welt Österreich immer noch ein wirtschaftlich stabiles Land bleibt! Graz…
$119,460
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Wohnung 1 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 1 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Apartment for sale as an investment with the right to reside.
$323,348
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Wohnung 4 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 4
Fläche 86 m²
Etagenzahl 3
&Nbsp; Baubeginn: Mai 2020. Lieferung der Anlage: voraussichtlich Ende 2022. Preis für Inves…
$271,354
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Die Wohnung wurde im Juni 2018 fertiggestellt und befindet sich in einem sehr guten Zustand.…
$717,484
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Welcome to your new home in the beautiful city of Graz, the capital of Styria. This stunning…
$252,781
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Wohnung 4 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 3
A new residential complex is being built near the center of Graz. Regardless of whether you …
$240,268
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Haus 4 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 4 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Beschreibung der Anlage Ein neues Projekt erscheint in Premstetten / Birbaum: 19 sonnige Häu…
$293,454
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Deluxe Wohnung in der Nobellage/Perfekte Raumaufteilung / Bestens geeignet für Familien/ Her…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 4 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Absolut sicher! Immobilieninvestitionen sind die zuverlässigste Investition! Investiere jetz…
$308,540
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2
Immobilieninvestitionen in die heutige Realität bleiben eine der profitabelsten Möglichkeite…
$180,131
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Welche Krise in der Welt Österreich immer noch ein wirtschaftlich stabiles Land bleibt! Graz…
$125,399
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Wohnung 2 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 7
Zu Ihrer Aufmerksamkeit Wohnung im 7. Stock:Wohngebiet 32,21 mBalkon 7,52 mVeranda 3,06 mTer…
$160,831
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Wohnung in Graz, Österreich
Wohnung
Graz, Österreich
Fläche 785 m²
Die Wohnanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Areos Park, dem Zentrum von Athen, de…
$252,540
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Wohnung 3 zimmer in Graz, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Graz, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Sun 3-room apartment with a kitchen near the center.
$264,067
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