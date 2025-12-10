Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Masowien
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Woiwodschaft Masowien, Polen

Warschau
8
12 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Dziekanow Nowy, Polen
Villa 4 zimmer
Dziekanow Nowy, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW CLOSE TO THE CAPITAL OF POLAND - WARS…
$299,452
Villa 7 zimmer in Woiwodschaft Masowien, Polen
Villa 7 zimmer
Woiwodschaft Masowien, Polen
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
These are ideal residences, refined in every detail. Modern, modernist style, attentive fini…
$1,37M
Villa 4 zimmer in Warschau, Polen
Villa 4 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34M
Villa 6 zimmer in Warschau, Polen
Villa 6 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
WIR BIETEN IHNEN EIN ANGEBOT FÜR DEN KAUF EINES EINFAMILIENHAUSES AUF EINEM GRUNDSTÜCK VON Ü…
$635,843
Villa 4 zimmer in Los, Polen
Villa 4 zimmer
Los, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Etagenzahl 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein elegantes, komplett eingerichtetes Haus in ausgezeichneter Lage. …
$1,32M
MwSt.
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34M
Villa 4 zimmer in Los, Polen
Villa 4 zimmer
Los, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Klassisches Haus: Das Erdgeschoss betritt wiederum das Haus – eine Halle mit einem Ankleidez…
$1,34M
Villa 6 zimmer in Warschau, Polen
Villa 6 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30M
