Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Woiwodschaft Masowien
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Woiwodschaft Masowien, Polen

Warschau
8
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Los, Polen
Villa 4 zimmer
Los, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Woiwodschaft Masowien, Polen

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen