Villen in Warschau, Polen

8 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein elegantes, komplett eingerichtetes Haus in ausgezeichneter Lage. …
$1,32M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Klassisches Haus: Das Erdgeschoss betritt wiederum das Haus – eine Halle mit einem Ankleidez…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Warschau, Polen
Villa 4 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Warschau, Polen
Villa 6 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Warschau, Polen
Villa 6 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
WIR BIETEN IHNEN EIN ANGEBOT FÜR DEN KAUF EINES EINFAMILIENHAUSES AUF EINEM GRUNDSTÜCK VON Ü…
$635,843
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Etagenzahl 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Warschau, Polen
Villa 5 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
Eine Anfrage stellen

