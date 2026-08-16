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Neubau Häuser in Konstancin Jeziorna, Polen

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Konstancin Jeziorna, Polen
von
$583,533
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 247 m²
1 Immobilienobjekt 1
Botanica Konstancja ist ein intimes, geschlossenes Anwesen mit luxuriösen Doppelhaushäusern, die nach Premium-Standards gebaut wurden und sich in der 64 Wczasowa Street in der angesehenen Stadt Konstancin-Jeziorna befinden (nur 30 Minuten vom Zentrum von Warschau entfernt).Das von Citybud en…
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