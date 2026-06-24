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Neubau Häuser in Gemeinde Steegen, Polen

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Stadthaus Hygge Marina, Phase 2
Stadthaus Hygge Marina, Phase 2
Stadthaus Hygge Marina, Phase 2
Stadthaus Hygge Marina, Phase 2
Stadthaus Hygge Marina, Phase 2
Pasewark, Polen
von
$137,606
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 48–75 m²
32 Immobilienobjekte 32
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
48.0 – 64.6
159,386 – 283,149
Wohnung 4 zimmer
69.9 – 75.0
249,040 – 315,663
Bauherr
BudinvestNord
Eine Anfrage stellen
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1A
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1A
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1A
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1A
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1A
Pasewark, Polen
von
$137,125
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 48–58 m²
17 Immobilienobjekte 17
Hygge Marina ist eine Wohnanlage von 43-jährigen Häusern im Resort-Dorf von Yantar auf der Vistula Spit in Polen. Die Häuser von 48 bis 75 m2 liegen nur 1,5 km von der Ostsee entfernt, jeweils mit eigenem Garten und Terrasse. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, natürliche Umgebung (F…
Bauherr
BudinvestNord
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Stadthaus Hygge Marina, Phase 1B
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1B
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1B
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1B
Stadthaus Hygge Marina, Phase 1B
Pasewark, Polen
von
$137,606
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 48–70 m²
21 Immobilienobjekt 21
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
48.0 – 64.6
159,386 – 214,506
Wohnung 4 zimmer
69.9
232,105
Bauherr
BudinvestNord
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